La Academia 20 años: el tórrido romance de Cynthia Rodríguez que musicalizó “Amor en Custodia”

La cuarta temporada de "La Academia" llegó a la pantalla chica en 2005. (Foto: Instagram/@vaniamaquillaje)

Actualmente, son pocos los exintegrantes de La Academia que se mantienen vigentes en el medio, entre ellos se encuentra Cynthia Rodríguez, actual conductora de Venga la Alegría que se ha ganado el cariño del público con su personalidad y su romántica historia de amor con Carlos Rivera que ha conmocionado a sus miles de fans. Pero pocos recuerdan que antes de su dulce noviazgo con el Rey León, tuvo un tórrido romance con otro exalumno del reality de canto.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz saltó a la fama en 2005 luego de que logró pasar el casting para la cuarta generación del exitoso show de TV Azteca. Dejó su natal Monclova, Coahuila, para adentrarse a la famosa casa donde convivió con otros jóvenes soñadores como Edgar Guerrero, Alan Fernando Velázquez, Yuridia Gaxiola, José Luis Díaz, la controversial Jolette Hernández y el gran ganador Erasmo Catarino.

Cynthia Rodríguez no esperaba encontrar el amor entre clases, pero perspectiva cambio antes de lo esperado gracias a la entrañable relación de amistad que construyó con José Luis. Así pasaron los días hasta que los concursantes descubrieron que sus sentimientos eran algo más y así comenzó su apasionado romance que dejó dolorosas escenas cuando el tapatío salió eliminado durante el concierto numero 16 después de interpretar Fuego de noche y Duele el amor.

(Actualmente José Luis se encuentra casado. Foto: @joseluisdiazoficia/Instagram)

El inesperado momento de despedida conmocionó al público entero, pues la ahora presentadora de televisión se encontraba notablemente afectada con la partida de su entonces ser amado y, a pesar de la distancia física y la imposibilidad de establecer comunicación constante debido a las reglas del reality, mantuvieron su relación.

En las imágenes que fueron grabadas dentro de la casa de La Academia se nota puede ver y escuchar que los intérpretes estaban en diferentes habitaciones externando tiernas palabras de amor antes de su salida definitiva. “Mi amor ¿estás bien?”, preguntó Cynthia frente a la puerta de su entonces ser amado. “Sí, estoy bien. Te extraño mucho”, respondió José Luis algo desesperado por la situación.

“Te amo, me voy a dormir aquí en la puerta, no me voy a despegar de la puerta”, continuó la también actriz entre lágrimas. Así pasaron las horas hasta que llegó el momento definitivo de abandonar la casa. A principios de este 2022, el Capi Pérez recordó el sensible momento durante una de sus secciones y junto a Laura G, Ricardo Cásares y Cynthia Rodríguez recordaron la conmovedora despedida.

La serie de televisión impactó al público (Foto: Instagram/@amorencustodiaazteca)

“Yo sí lloré, me dejó el ojo lloroso porque es una historia real del primer amor [...] cuando uno está enamorada así es”, recordó Cynthia durante la sección del famoso comediante. Desafortunadamente, el noviazgo terminó poco tiempo después debido a que tenían planes diferentes. No obstante, además de su sentida despedida del reality, también dejaron una interpretación que pasó a la historia de las telenovelas mexicanas.

Se trató de Si no estás conmigo, un tema a dueto que interpretaron durante su participación en La Academia y que después sería retomado como tema principal de Amor en Custodia, exitoso melodrama protagonizado por Margarita Gralia, Sergio Basañez, Paola Núñez y Andrés Palacios. Cabe mencionar que actualmente la telenovela se encuentra en retransmisión a través de Azteca Uno.

Al final, Cynthia Rodríguez logró llegar a los últimos conciertos, desafortunadamente quedó en cuarto lugar y el gran ganador fue Erasmo Catarino. No obstante, la cantante ha conseguido construir una exitosa carrera en el medio desde su participación en telenovelas hasta su conducción en Venga la Alegría.

SEGUIR LEYENDO: