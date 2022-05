La verdad detrás de la inesperada salida de Cynthia Rodríguez de “Venga la Alegría”

(Foto: @vengalaalegriatva/Instagram)

Desde hace unas semanas comenzó a correr el rumor de que Cynthia Rodríguez podría abandonar Venga la Alegría por motivos personales, pero no fue hasta una reciente transmisión del matutino de TV Azteca que la propia ex Académica confirmó su salida, explicó el trasfondo de su decisión y aseguró que se mantendrá comunicación con el programa a través de sus redes sociales.

El pasado lunes 30 de mayo Venga la Alegría sorprendió a sus espectadores con un anuncio muy especial, uno de sus integrantes abandonará temporalmente el programa debido a que tomará unas merecidas vacaciones. Se trata de Cynthia Rodríguez, actriz, cantante y presentadora de televisión que desde su salida de la cuarta generación de La Academia se ha ganado el cariño del público con su carisma en algunos programas.

Fue la propia intérprete de Si no estás conmigo -tema principal de Amor en Custodia- quien compartió la noticia frente a las cámaras del matutino. Para comenzar, desmintió que su salida será definitiva, pues solo tomará un largo descanso después de casi dos décadas trabajando para la empresa donde creció artísticamente.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera [...] aquí nos veremos [de regreso], aquí vendré a contarles todo sobre cómo me fue en mis vacaciones”, declaró.

Cynthia Rodríguez agradeció que tanto la producción del matutino como la televisora en general accedieron a su decisión. Cabe mencionar que la protagonista de Educando a Nina no especificó cuánto tiempo estará fuera del programa, pero se espera que regrese muy pronto debido a que está bien posicionada dentro del gusto del público.

Aunque ha tratado de mantener su vida personal lejos de los reflectores, la conductora comentó que durante el descanso que tomará planea viajar y disfrutar junto a su novio, Carlos Rivera. Así, este tiempo podría servir para que la pareja cumpla su sueño de convertirse en padres por primera vez, pues desde finales del 2021 confesaron que desean tener un nuevo integrante en su familia.

“Me voy a regalar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida para regresar recargada”, dijo.

En medio de la tristeza que ocasionó su partida, aseguró que no se deslindará por completo del programa y pidió no caer en rumores sobre su vida privada, ya que en los últimos años su romance con Carlos Rivera ha estado en el ojo mediático.

“Les prometo que haré algunas videollamadas para que me respondan [...] Hay tantas cosas que de verdad... yo les quiero decir que lo que vean en mis redes sociales y lo que vean aquí en mi casa, TV Azteca, eso es lo que pasa, es la realidad, es la verdad, aquí les estaremos contando todo lo que pase con mi carrera, así ha sido desde hace 17 años”, comentó.

Por último, Cynthia Rodríguez expresó que se sintió muy triste por no poder formar parte de La Academia 20 años ya que le causaba mucha ilusión: “Me duele perderme el proyecto de La Academia, que lo deseaba hacer con todo mi corazón, lamentablemente estoy en unas vacaciones, pero ya se darán más proyectos más adelante”.

Conforme se acerca el estreno de la nueva generación del reality de canto, la televisora revela detalles de su producción. Así, hasta el momento se sabe que Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Ana Bárbara inetgrarán el panel de críticos, mientras que los conductores serán Yahir, Vanessa Claudio y William Valdés.

