Qué pasó con la canción de Christian Nodal contra J Balvin

J Balvin y Christian Nodal protagonizaron uno de los más comentados recientemente (FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Después de un largo e intenso intercambio de publicaciones en Instagram, Christian Nodal le adviritó a J Balvin que grabaría una canción en respuesta a sus burlas, recordando la “tiradera” que le dedicó Residente en la sesión #49 de Bizarrap.

Aunque ya pasaron dos días y no la ha publicado, dio a conocer un pequeño clip donde se le vio en la cabina y se le pudo escuchar cantando: “Yo quiero que llore, yo voy a hacer que llore, lo voy a hacer que wa, wa, wa”, aunque en realidad no especificó si se trataba de un avance de su tema.

En el video se le pudo escuchar cantando "Yo quiero que lore"

Inicialmente, Nodal avisó que su tema sería lanzado la noche del 1 de junio (día en que ocurrió la pelea) o en el transcurso del día siguiente; posteriormente, aclaró que estaría listo “a las 3″ del horario de Hermosillo, Sonora; lo último que dijo al respecto fue que estaría “A las 12 del mediodía (2 de junio) porque armamos una pichi obra de arte”; pero al 3 de junio sus fans siguen sin poder escuchar la “tiradera” en contra de Balvin.

Así había anunciado el lanzamiento (Foto: Instagram/@nodal)

El intérprete de Adiós Amor no ha realizado ningún aviso ni ha dado señales del lanzamiento. Lo que sí se sabe es que el tema está en proceso de producción, de acuerdo con un comentario de Nodal en la cuenta del presentador Capi Pérez.

“Así me imagino que será la tiradera de Nodal a Balvin”, escribió el conductor de Venga la Alegría mientras cantaba: “No te burles de mí, cabr*n, porque yo solo te parto tu madr*”, con mis botitas los botines si que arden”. En la caja de comentarios, el intérprete de Botella tras botella escribió: “Jajajajaja wey te está quedando mejor a ti”; dando a entender que no ha terminado la canción.

Nodal dijo que estaba preparando la canción (Foto: Instagram/@elcapiperez)

Cabe recordar que el mismo René Pérez (Residente) ya había tomado partido en el pleito, lo dejó en claro subiendo una historia temporal donde mostró sus gorras y colocó la canción Limón con Sal, cantada por Nodal.

Antes de publicar el avance, el cantante de 23 años se había limitado a publicar un “mensaje de paz”, la grabación la realizó uno de los asistentes a sus conciertos y se le escuchó decir “Ustedes son bellos y asombrosos a su manera, hombres y mujeres no tengan miedo, no traten de hacer cosas que no les gusta hacer”.

Christian Nodal no ha sacado su "tirardera" contra J Balvin, pero compartió sus palabras a sus fans

Solo un día después de la controversia entre Nodal y J Balvin, el actor Poncho de Nigris se unió a las bromas; pues subió un video simulando tener tatuada la cara para reírse del intérprete de Adiós Amor, pues dijo que no sabía si esa apariencia correspondía a alguien que hubiera estado privado de su libertad o a algún ex novio de Belinda, pues cabe señalar que Lupillo Rivera también se tatuó a la cantante de pop y posteriormente la borró de una forma particular.

Christian Nodal no respondió o publicó algo mencionando la broma de Poncho de Nigris, pero si publicó una fotografía sin ofrecer contexto que podría interpretarse como una contestación.

Sin colocar alguna descripción, sticker o audio, el cantante de 23 años subió una fotografía del salsero Héctor Lavoe golpeado cuando se “peleó” con Willie Colón.

Sin ningún contexto, Nodal colocó esta foto de Héctor Lavoe en sus historias temporales (Foto: Instagram/@nodal)

El cantante ya había dejado en claro su postura respecto a las burlas relacionadas al término de su noviazgo con Belinda.

“Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierd* muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas, hay que usar las redes bien”, mencionó respecto a una broma similar que hizo J Balvin.

La controversia entre J Balvin y Christian Nodal surgió por una fotografía en la que el reggaetonero se comparó con el intérprete de Ya no somos ni seremos, pero con la intención de aparentemente ridiculizarlo, así que tomó la decisión de grabar una canción para responderle.

