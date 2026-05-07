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La celebración de los Premios Platino 2026 comienza con un poderoso mensaje de sus primeros ganadores: “Los traidores y los vendepatrias nunca van a triunfar”

Previo a la gala principal que celebra lo mejor del cine y la televisión en Iberoamérica, los primeros 21 ganadores se presentaron en una íntima reunión para recibir su premio

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Premios Platino 2026
Los Premios Platino 2026 comienzan actividades con la entrega de los primeros 21 ganadores (Cortesía: Premios PLATINO Xcaret)

Este sábado 9 de mayo, Xcaret será sede de la premiación más importante de la región: los Premios Platino, mismos que a lo largo de trece ediciones han celebrado lo más destacado de las artes audiovisuales en toda Iberoamérica.

Son un total de 36 categorías que reconocerán el trabajo de cientos de personas, entre las que se destacan Mejor Película Iberoamericana de ficción, Mejor serie de larga duración, Mejor Interpretación masculina y femenina para TV y cine, entre otros.

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Previo a la gran gala que se llevará a cabo en el Teatro Gran Tlachco del lujoso complejo hotelero de la Riviera Maya, la prensa tuvo la oportunidad de vivir una íntima ceremonia donde los primeros 21 ganadores recibieron su estatuilla. Entre aplausos, risas y un ambiente mucho más relajado de lo que una premiación internacional puede suponer, los Premios Platino arrancan con las celebraciones de lo que promete ser una noche irrepetible.

Cabe destacar el emotivo discurso de aceptación de Camila Plaate, quien recibió el premio a mejor actriz de reparto por su extraordinario trabajo en la película argentina Belén. La película en sí misma es una denuncia (basada en una historia real) de la injusticia que millones de mujeres viven día con día, de la apatía de las autoridades y el rechazo de una sociedad cuyas tradiciones nublan su sentido de humanidad.

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Como parte de su discurso de aceptación al premio de Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Camila Platee mandó un contundente mensaje hacia los "vende patrias"

Durante su recibimiento, Plaate lo reflexiona de la siguiente manera:

“Esta película viene a recordarnos que la vida se la hace con coraje, con valentía, con amor, con lucha. Que los traidores y los vendepatrias nunca van a triunfar”.

La actriz también recordó que este 7 de mayo, Eva Perón habría cumplido 106 años. Para conmemorar la memoria de la célebre primera dama de Argentina, Plaate citó una de sus frases más poderosas:

“Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes”. “Todos los días estamos luchando para que así sea”.

A continuación, la lista completa de los primeros 21 ganadores de los Premios Platino Xcaret 2026:

CINE

  • Mejor actriz de reparto: Camila Plaate por ‘Belén’
  • Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes por ‘Sorda’
  • Mejor dirección de fotografía: Mauro Herce por ‘Sirat’
  • Mejor montaje: Eduardo Serrano y Matheus Farias por ‘El agente secreto’
  • Mejor música original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves por ‘El agente secreto’
  • Mejor dirección de sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por ‘Sirat’
  • Mejor dirección de arte: Thales Junqueira por ‘El agente secreto’
  • Mejor diseño de vestuario: Helena Sanchís por ‘La cena’
  • Mejor maquillaje y peluquería: Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver por ‘El cautivo’
  • Mejores efectos especiales: Pep Claret por ‘Sirat’
  • Cine y educación en valores: ‘Belén’

TELEVISIÓN

  • Mejor actriz de reparto: Andrea Pietra por ‘El eternauta’
  • Mejor actor de reparto: César Troncoso por ‘El eternauta’
  • Mejor dirección de fotografía: Álex Catalán por ‘Anatomía de un instante’
  • Mejor montaje: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow por ‘El eternauta’
  • Mejor música original: Federico Jusid por ‘El eternauta’
  • Mejor dirección de sonido: Daniel de Zayas por ‘Anatomía de un instante’
  • Mejor dirección de arte: Pepe Domínguez del Olmo por ‘Anatomía de un instante’
  • Mejor diseño de vestuario: Fernando García por ‘Anatomía de un instante’
  • Mejor maquillaje y peluquería: Marcos Cáceres y Dolores Giménez por ‘Menem’
  • Mejores efectos especiales: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol por ‘El eternauta’

Transmisión de los Premios Platino Xcaret 2026

Dónde ver las películas y series nominadas a los Premios Platino Xcaret
La gala principal de los premios platino se llevará a cabo el sábado 9 de mayo

La gala principal de los Premios Platino 2026 será transmitida por HBO Max en plataformas digitales. Paralelamente, la señal de TNT será la encargada de llevarla a las televisiones de LATAM y España.

A continuación, los horarios oficiales por país:

  • México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 20:00
  • Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 21:00
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 22:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 23:00
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