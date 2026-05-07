La última publicación de Jake Hall, estrella de la TV británica, horas antes de su muerte: “Voy a tratar de recordar las cosas buenas”

Jake Hall publicó reflexiones sobre la vida y el arte pocas horas antes de su muerte (Redes sociales)

Horas antes de que se conociera la noticia de su muerte, Jake Hall había publicado un video en Instagram que ahora conmueve a sus seguidores. En la noche del martes 5 de mayo, el exparticipante del popular reality británico The Only Way Is Essex (TOWIE) compartió un collage de imágenes que lo mostraba pintando, disfrutando de los paisajes de Mallorca y posando en looks de moda, todo al ritmo de “Beast of Burden”, el clásico de los Rolling Stones.

El texto que acompañó la publicación resumía, sin saberlo, lo que serían sus últimas palabras públicas: “La vida a veces es una porquería, pero voy a tratar de recordar las cosas buenas. Mirando hacia atrás entre las cosas... Solo estoy haciendo arte, en muchas formas”.

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Pocas horas después, Hall salió de fiesta. A la mañana siguiente, la policía reportó oficialmente su deceso. Tenía 35 años.

En sus últimas publicaciones, Jake Hall aparecía disfrutando de unos días en Mallorca. (Captura de video)

¿Cómo murió Jake Hall?

Según informó el Majorca Daily Bulletin, la Policía Local de Santa Margalida fue alertada alrededor de las 7:30 de la mañana del miércoles 6 de mayo tras recibir un reporte desde una villa alquilada en ese municipio del norte de la isla. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Hall con graves heridas en la cabeza. El medio local Ultima Hora precisó que el cuerpo presentaba fragmentos de vidrio de una puerta de cristal incrustados en el pecho.

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La Guardia Civil, que lidera la investigación, informó al Majorca Daily Bulletin que la hipótesis principal apunta a que el fallecido murió tras lanzarse contra una ventana de vidrio. “Sin embargo, es demasiado pronto para afirmarlo definitivamente”, precisó la fuente policial citada por The Sun.

De acuerdo con fuentes consultadas por el tabloide británico, en la villa se encontraban cuatro hombres y dos mujeres, quienes fueron interrogados por la policía. Todos habrían salido juntos esa noche y decidieron continuar la fiesta en el inmueble alquilado al regresar de madrugada.

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Jake Hall tenía una hija de ocho años fruto de su relación con Misse Beqiri.(Instagram)

Según versiones recogidas por la prensa local, los inquilinos habrían consumido alcohol y drogas dentro de la propiedad. En ese contexto, Hall “se habría alterado tras ingerir una cantidad significativa de sustancias”, reportó Ultima Hora.

Hasta el momento no se han registrado arrestos. Se espera que una autopsia, que se realizará en Palma, determine con precisión la causa de la muerte. El caso permanece abierto y bajo investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

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Quién era Jake Hall

Jake Hall saltó a la fama en 2015 al incorporarse al elenco de The Only Way Is Essex, uno de los realities más populares de la televisión británica, producido por ITV. Fue parte del programa hasta 2024. En el show, se hizo conocido especialmente por su relación con Chloe Lewis, otra participante del programa.

Fuera de la pantalla, Hall impulsó una carrera en la industria de la moda. Lanzó la marca Prévu Studio, que llegó a ser lucida por la modelo Bella Hadid, según la BBC. Aunque la empresa entró en liquidación, Hall no se rindió y lanzó un nuevo proyecto llamado By Jake Hall, desde Londres.

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El reality The Only Way Is Essex impulsó la popularidad de Jake Hall en la televisión británica. (Captura de video)

En el plano personal, estuvo comprometido con Missé Beqiri, conocida por el reality The Real Housewives of Cheshire y por Ladies of London. La pareja se comprometió en mayo de 2018, después de dar la bienvenida a su hija River Bella en noviembre de 2017. No obstante, la relación era inestable y terminó alrededor de 2021.

River Bella, de ocho años, aparece en la última publicación de Instagram de su padre. Una semana antes, el 4 de mayo, Hall también había publicado una foto tomándole la mano a su hija en Mallorca, con el texto: “Mi mundo”.

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Días antes de su fallecimiento, Jake Hall compartió una foto junto a su hija con la frase: “Mi mundo”.(Instagram)