Cómo Natalie Portman cambió el rumbo de una joven actriz de Stranger Things

La formación universitaria de Gabriella Pizzolo influyó profundamente en su desarrollo profesional y personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejemplo de Natalie Portman como universitaria fuera del cine marcó un punto de inflexión en la vida de Gabriella Pizzolo, conocida por su papel de Suzie en Stranger Things.

La joven actriz decidió seguir una formación en psicología y música tras ver cómo Portman lograba compaginar una carrera artística de alto perfil con estudios académicos exigentes en Harvard. Pizzolo calificó la elección como “realmente inteligente” durante una entrevista reciente en el estreno de Beaches en Broadway.

PUBLICIDAD

Pizzolo, con 23 años, decidió especializarse en psicología porque observó que Portman eligió esa disciplina y no una relacionada con las artes dramáticas. Según relató a PEOPLE, para ella fue revelador descubrir que podía aprender sobre el comportamiento humano y las relaciones interpersonales desde otra perspectiva, sin limitarse a la formación teatral.

Natalie Portman fue una inspiración clave para que Gabriella Pizzolo eligiera la carrera de psicología. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz remarcó que su paso por la universidad fue presencial, experiencia que consideró fundamental para su desarrollo integral. “Solía grabar de noche y asistir a la universidad durante el día. Para mí, lo mejor fue poder vivir esa experiencia en el campus”, compartió la intérprete a la prensa internacional.

PUBLICIDAD

Este sistema le permitió establecer vínculos fuera del entorno artístico y conocer personas cuya realidad era muy distinta de la suya, enriqueciendo su visión tanto personal como profesional.

Mientras cursaba la universidad, Pizzolo mantuvo activa su carrera en cine y teatro. El hecho de equilibrar ambas facetas le resultó desafiante, pero le permitió adquirir herramientas que luego trasladó a sus personajes.

PUBLICIDAD

La convivencia en el campus permitió a Gabriella Pizzolo ampliar sus horizontes fuera del mundo del espectáculo. (Instagram /gabriellapizzolo)

“Creo que ir a la universidad, estar allí cuando el resto salva el mundo y enfrenta criaturas fantásticas, es muy propio del personaje”, reflexionó al referirse a su papel en Stranger Things.

La decisión de Gabriella Pizzolo de estudiar psicología estuvo directamente influida por la trayectoria de Natalie Portman, quien se graduó en Harvard en 2003 y continuó su formación en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

PUBLICIDAD

Para Portman, la psicología no solo fue una carrera académica, sino una herramienta que le permitió profundizar en la construcción de sus personajes, un aspecto que Pizzolo también valora y utiliza en su trabajo actoral.

El ejemplo de Natalie Portman demostró que es posible combinar excelencia académica y artística (REUTERS/Benoit Tessier)

La experiencia universitaria de Pizzolo le permitió salir del círculo habitual del espectáculo y sumergirse en entornos nuevos. En sus propias palabras, conocer a personas ajenas al mundo artístico fue clave para ampliar su perspectiva y encontrar inspiración en historias y experiencias distintas a las suyas. Esto se reflejó tanto en su crecimiento individual como en la profundidad que aporta a sus interpretaciones.

PUBLICIDAD

Cómo la formación universitaria impactó en su trayectoria

Pizzolo logró compaginar sus estudios con sus compromisos en la industria audiovisual gracias a una organización estricta. Durante la jornada, asistía a clases; por la noche, participaba en rodajes o ensayos. La combinación de ambas actividades le demandó disciplina, pero también le permitió mantener un equilibrio emocional y profesional.

La actriz remarcó que la convivencia universitaria fue determinante para su desarrollo. Al dejar de lado el ambiente exclusivo del espectáculo, pudo conectar con compañeros de distintas carreras, compartir intereses y descubrir nuevas inquietudes.

PUBLICIDAD

Gabriella Pizzolo valora la diversidad de experiencias y amistades que obtuvo en la universidad. (REUTERS/Daniel Cole)

Pizzolo considera que esta apertura le permitió no solo mejorar como actriz, sino también crecer como persona, un objetivo que comparte con figuras como Portman, quien compaginó su carrera en el cine con investigaciones científicas y publicaciones académicas.

En el caso de Natalie Portman, su paso por Harvard incluyó investigaciones en neurobiología y publicaciones en revistas científicas, según Scribd. Portman llegó a trabajar como asistente de investigación para el profesor Alan Dershowitz, lo que demuestra que es posible alcanzar la excelencia tanto en el arte como en la academia.

PUBLICIDAD

Vínculos y nuevas perspectivas tras el éxito de Stranger Things

A pesar de que Stranger Things llegó a su fin, Gabriella Pizzolo sigue en contacto con varios miembros del elenco, en especial con Gaten Matarazzo, quien interpretó a Dustin.

La actriz de Stranger Things considera que la vida universitaria enriqueció su creatividad. (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz celebra la amistad y la colaboración profesional que mantienen y asegura que comparten experiencias y éxitos incluso fuera del set. “Gaten está muy enfocado en el teatro, es emocionante ver cómo ha evolucionado”, destacó Pizzolo para PEOPLE.

PUBLICIDAD

La formación en psicología representa para la actriz una herramienta valiosa que enriquece su labor dentro y fuera del escenario. Según comentó, la comprensión de los procesos mentales y emocionales le permite dotar de mayor profundidad a sus personajes, así como abordar los desafíos de la vida profesional con una mirada más amplia y empática.

Durante su etapa universitaria se involucró en la composición musical y el diseño de sonido, ampliando su campo de acción más allá de la actuación. Esta versatilidad le ha permitido asumir nuevos retos y explorar territorios desconocidos en la industria del entretenimiento.

La actriz considera que esta dualidad le aporta no solo una ventaja profesional, sino también una visión más rica y diversa del mundo, elemento que se refleja en cada nuevo proyecto que emprende.