Colombia

Gremios de la salud denunciaron crisis laboral en UCI: alertan falta de pagos e impacto en la atención de pacientes

Asociaciones científicas y sindicatos del sector salud solicitaron al Gobierno nacional activar mecanismos de inspección y control ante demoras en remuneraciones

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En el pronunciamiento, las organizaciones alertaron sobre retrasos en pagos a médicos intensivistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios - crédito Visuales IA
En el pronunciamiento, las organizaciones alertaron sobre retrasos en pagos a médicos intensivistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios - crédito Visuales IA

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Amci) y el Sindicato de Médicos Intensivistas (Sicritico) expresaron su rechazo frente a lo que calificaron un debilitamiento de las garantías laborales para el talento humano en salud que presta servicios en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) del país.

A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que existe preocupación por las condiciones de contratación de médicos especialistas y por los retrasos en el pago de honorarios, situación que, según indicaron, también podría impactar la continuidad de la atención en servicios críticos.

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Manifestamos nuestra profunda preocupación por el debilitamiento de las garantías laborales del talento humano en salud en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)”, señalaron las organizaciones en el comunicado.

Los gremios afirmaron que han tenido conocimiento constante del cierre de servicios de salud, situación que atribuyen no solo a las demoras en los pagos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), sino también al retraso en los pagos dirigidos al personal médico.

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Denuncian incumplimientos y afectaciones laborales

Los gremios advirtieron que el incumplimiento en pagos y las condiciones laborales deficientes vulneran derechos relacionados con seguridad social, prestaciones, estabilidad laboral y descanso remunerado - crédito Luisa González/REUTERS
Los gremios advirtieron que el incumplimiento en pagos y las condiciones laborales deficientes vulneran derechos relacionados con seguridad social, prestaciones, estabilidad laboral y descanso remunerado - crédito Luisa González/REUTERS

Las organizaciones aseguraron que el retraso en los pagos no solo representa un incumplimiento contractual, sino también una vulneración de derechos fundamentales de más de diez profesionales de la salud afectados por esta situación. En el documento, los gremios indicaron que la contratación mediante prestación de servicios no debe convertirse en la modalidad predominante para la vinculación de especialistas en medicina crítica y cuidado intensivo.

La vinculación de profesionales especialistas a través de contratos de prestación de servicios es una opción que debe ser aceptada de común acuerdo entre los profesionales y la institución, no debe ser impuesta”, señalaron las organizaciones.

Asimismo, agregaron que este tipo de contratación “debe ser excepcional”, mientras que la contratación laboral directa debería ser la regla para la vinculación del talento humano en salud.

Los gremios también solicitaron la intervención de las autoridades para verificar posibles vulneraciones a derechos laborales reconocidos constitucional y legalmente. Entre los aspectos mencionados se encuentran la afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral, el pago oportuno de remuneraciones y prestaciones sociales, así como el reconocimiento de vacaciones y descansos remunerados.

De igual forma, mencionaron la necesidad de garantizar estabilidad laboral y protección frente a despidos sin justa causa, con las indemnizaciones correspondientes cuando aplique.

Advierten posibles riesgos para la atención de pacientes

Imagen de referencia de las camas UCI en Colombia. - Colprensa.
Según las organizaciones, las dificultades laborales en las UCI también podrían afectar la continuidad de la atención médica y comprometer los estándares de seguridad de los pacientes - crédito Colprensa

Las organizaciones médicas sostuvieron que las condiciones laborales descritas pueden tener efectos sobre la operación de las UCI y sobre la continuidad de la atención de los pacientes.

En el comunicado, señalaron que las “deficientes condiciones de operación” y el desconocimiento de los derechos del talento humano en salud comprometen los estándares mínimos de seguridad del paciente.

Además, advirtieron que estas situaciones podrían generar que especialistas altamente calificados decidan abstenerse de prestar sus servicios en determinadas instituciones, lo que impactaría la disponibilidad de personal en áreas críticas de atención.

“Es el paciente quien ve interrumpida la continuidad de la atención en un servicio de vital importancia como lo son las Unidades de Cuidados Intensivos”, afirmaron los gremios.

Las organizaciones añadieron que la afectación en la disponibilidad de especialistas podría tener consecuencias sobre la prestación de servicios de salud en el país, especialmente en escenarios de alta complejidad médica donde las UCI cumplen una función central.

Los representantes del sector aseguraron que algunos profesionales altamente calificados podrían abstenerse de prestar sus servicios ante la falta de garantías laborales - crédito Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
Los representantes del sector aseguraron que algunos profesionales altamente calificados podrían abstenerse de prestar sus servicios ante la falta de garantías laborales - crédito Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

En la parte final del comunicado, las organizaciones hicieron un llamado a los profesionales de la salud para rechazar prácticas que, según indicaron, deterioran las condiciones laborales y afectan el ejercicio de la medicina: “No podemos permitir que el reconocimiento o el prestigio de una institución sea utilizado como argumento para precarizar al gremio médico”.

Asimismo, reiteraron su solicitud al Gobierno nacional para que fortalezca las labores de inspección y vigilancia frente a las condiciones laborales del personal médico en las unidades de cuidado intensivo y garantice el cumplimiento de los derechos laborales y contractuales del talento humano en salud.

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