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Denuncian a familia dueña de la Universidad Autónoma de Guadalajara por deforestar el bosque Nixticuil

Desde 2005, han registrado daño ambiental en la zona

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“Desde 2005 la familia Leaño ha provocado docenas de incendios y se ha negado a incorporar 50 hectáreas al área natural protegida del bosque Nixticuil, San Esteban, El Diente”, denunció el Comité.
“Desde 2005 la familia Leaño ha provocado docenas de incendios y se ha negado a incorporar 50 hectáreas al área natural protegida del bosque Nixticuil, San Esteban, El Diente”, denunció el Comité. (Comité en defensa del Bosque Nixticuil)

El Comité en Defensa del Bosque Nixticuil, en Jalisco, denunció que la familia Leaño, propietaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), ha realizado acciones de deforestación desde 2005.

El 3 de mayo se registró un incendio en el bosque Nixticuil, considerado como un área natural protegida ubicado en Zapopan, Jalisco. El Comité en Defensa del Bosque señaló como responsables a la familia Leaño, reconocidos por fundar la UAG y ser dueños de diversos desarrollos inmobiliarios.

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“Desde 2005 la familia Leaño ha provocado docenas de incendios y se ha negado a incorporar 50 hectáreas al área natural protegida del bosque Nixticuil, San Esteban, El Diente”, denunció el Comité.

Denuncian deforestación constante y daño ambiental

El Comité una serie de acciones que han puesto en riesgo la integridad de este ecosistema desde 2005. Entre sus denuncias, argumentan que el Corporativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara intentó desarrollar el denominado Parque Industrial de Investigación Tecnológica sobre una amplia extensión del bosque, incluyendo terrenos públicos.

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Desde entonces, el Comité realizó una lucha constante para frenar ese proyecto, considerado un intento de despojo. Días antes de que se aprobara la declaratoria de área natural protegida para el bosque Nixticuil, San Esteban y El Diente, más de 50 hectáreas de bosque que habían sido ocupadas por la familia Leaño quedaron excluidas del proyecto aprobado por el cabildo de Zapopan.

De manera paralela, el corporativo instaló cercos de alambrado en los accesos al bosque y restringió la entrada, permitiendo únicamente el ingreso de sus propios guardias.

En un comunicado del Comité también se señala que, tras el cercado de la zona, se registraron múltiples incendios forestales en áreas de alta conservación a las que solo tenía acceso el corporativo.

Posteriormente, se construyó una granja con caballerizas y se abrió un camino de acceso, ambos de manera ilegal según la denuncia del Comité. Frente a estos hechos, acusaron a las autoridades municipales de Zapopan y a la Profepa de encubrir las acciones del corporativo, argumentando desconocimiento del acceso al predio y de los propietarios. La misma respuesta se repitió ante las denuncias por los incendios señalados como provocados.

La historia del predio, según la organización, ha estado marcada por abusos y despojos, incluyendo la construcción del Hospital Ángel Leaño sobre terrenos del bosque. Durante años, se vertieron aguas negras y residuos peligrosos desde este hospital hacia el sistema de cañadas donde nace el Arroyo Hondo.

El Comité en Defensa del Bosque Nixticuil convocó a la sociedad a exigir de manera colectiva que esta área sea finalmente incorporada al área natural protegida del Nixticuil, en busca de garantizar su preservación y evitar nuevos actos de despojo y deterioro ambiental.

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