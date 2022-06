Yuridia pidió apoyo para la canción que estrenaría el mismo día que la ‘tiradera’ de Nodal a J Balvin: “Me siento la más perdedora”

Yuridia pidió ayuda a sus fans (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Yuridia se mostró vulnerable en redes sociales después de enterarse que la canción en estilo “tiradera” que Christian Nodal de dedicaría a J Balvin se lanzaría el jueves pasado, mismo día que ella tenía previsto para dar a conocer su nuevo sencillo titulado Con qué se llena un corazón roto.

Fue a través de redes sociales, donde la querida artista dijo estar preocupada por su nueva producción musical, ya que podría verse seriamente opacada por lo que el cantante de regional mexicano estaba dispuesto a sacar.

“Cuando te enteras que Nodal va a sacar una rola estilo ‘tiradera’ el mismo día que tú sacas tu canción favorita”, comenzó a escribir la intérprete en sus Instastories.

Así, con una gran cara de desilusión, Yuridia le pidió por favor a sus seguidores que escucharan la música de ambos artistas.

“Me siento la más loser (perdedora) pero bueno, después de que todos escuchemos la rola de Christian Nodal brinquemos paro y escuchemos la mía después”, comentó.

Yuridia Nodal y J balvin (Fotos: Instagram)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos mostraron todo su apoyo a la artista de canciones como Ya te olvidé, Amigos no por favor o Como yo nadie te ha amado.

“Primero mi reina”. “Primero la tuya, Nodal no like”. “Yo espero y me quedo escuchando tu canción”. “Tú eres la mejor”. “Lo bueno que no está enojada y lo toma chido”. “Yo si quiero dueto entre ustedes dos”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

No obstante, a pesar de la preocupación de la joven cantante por la música que estrenaría el intérprete de Botella tras botella, Nodal no cumplió su promesa y no subió su canción contra J Balvin.

Sin embargo, fue el Capi Pérez quien no se quedó atrás y decidió adelantarse a Christian, por lo que compartió desde sus redes sociales su propia versión.

Y es que, conforme fueron pasando las horas, el conductor de Venga la Alegría se mostraba cada vez más impaciente y la “tiradera” no aparecía en ningún lado, por lo que El Capi no dudó en compartir su inspiración con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram: “Así me imagino que será la tiradera de Nodal a Balvin”, escribió en su publicación.

La cantante sacó su nuevo sencillo (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

Frente a la cámara de su teléfono comenzó a cantar con al estilo del ex prometido de Belinda: “No te burles de mí, cabr*n, porque yo solo te parto tu madre. Con mis botitas los patines si que arden”. Tan solo bastó este verso para que los usuarios de la plataforma reconocieron su ingenio y viralizaron el video.

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó con emojis de carcajadas y aplausos para el presentador de televisión no solo por su ya conocido sentido del humor, también porque se atrevió a lanzar una breve canción ante la desesperación. Y, cuando nadie lo esperaba, el intérprete de Ya no somos ni seremos reaccionó al video: “Jajajajaja wey te está quedando mejor a ti”.

“Jajaja ya sácala ídolo!! Máximo respeto”, respondió Capi. Mientras tanto, sus seguidores le advirtieron que tuviera cuidado con el contenido que saca sobre Christian Nodal porque podría dejarlo de seguir o bloquearlo definitivamente en redes.

SEGUIR LEYENDO