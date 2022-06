Capi Pérez lanzó su propia “tiradera” contra J Balvin y Nodal le respondió: “Te está quedando mejor que a mí”

Usuarios de Instagram aplaudieron el humor del conductor. (Captura: @elcapiperez/Instagram)

En medio del acalorado intercambio de comentarios que se desató entre J Balvin y Christian Nodal, el intérprete del regional mexicano prometió que lanzaría una canción similar a la que en su momento sacó Residente en contra del reguetonero. Incluso, se comprometió a publicar el tema: ”A las 12 del mediodía (2 de junio) porque armamos una pichi obra de arte”. Sin embargo, la hora se cumplió y todavía no hay pista de la nueva “tiradera”.

Desde el pasado miércoles 01 de junio -día en que comenzaron las “bromas pesadas” entre los artistas latinos- los usuarios de redes sociales no han dejado pasar por desapercibido cualquier contenido que este relacionado con la controversia y se mantienen al pendiente de la polémica, en especial, del lanzamiento de una nueva canción en contra de J Balvin.

No obstante, la espera continúa y tanto Facebook como Twitter e Instagram están llenos de memes al respecto. Entre los post destacó Carlos Pérez, mejor conocido como Capi, quien se sumó a la desesperación del público con una divertida imagen donde pidió ya se compartiera el esperado tema: “Aquí estoy esperando a que salga la rola de Nodal”.

Las horas pasaron y la “tiradera” no apareció en ningún lado, así que el conductor de Venga la Alegría optó por sacar su propia versión desde la postura de Christian Nodal y no dudó en compartir su inspiración con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram: “Así me imagino que será la tiradera de Nodal a Balvin”, escribió en su publicación.

Frente a la cámara de su teléfono comenzó a cantar con al estilo del ex prometido de Belinda: “No te burles de mí, cabr*n, porque yo solo te parto tu madre. Con mis botitas los patines si que arden”. Tan solo bastó este verso para que los usuarios de la plataforma reconocieron su ingenio y viralizaron el video.

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó con emojis de carcajadas y aplausos para el presentador de televisión no solo por su ya conocido sentido del humor, también porque se atrevió a lanzar una breve canción ante la desesperación. Y, cuando nadie lo esperaba, el intérprete de Botella tras botella reaccionó al video: “Jajajajaja wey te está quedando mejor a ti”.

El conductor reaccionó minuto a minuto a la "pelea" con memes. (Foto Facebook: Carlos Pérez "El Capi")

“jajaja ya sácala ídolo!! Máximo respeto”, respondió Capi. Mientras tanto, sus seguidores le advirtieron que tuviera cuidado con el contenido que saca sobre Christian Nodal porque podría dejarlo de seguir o bloquearlo definitivamente en redes, así como ocurrió hace unos meses después de que el conductor opinara sobre su relación con Belinda.

“Capi, vas a enfurecer a Nodal que también te podría hacer una tiradera a ti”. “Bloqueado mood”. “Mejor sacaste primero tú la canción que Nodal”. “Esta es la rola que estamos esperando desde las 3am de ayer?”. “Estás viendo que anda sensible la criatura y todavía con esto, ahora se va a enojar contigo también. Te amo capi”, fueron algunos comentarios.

Esta no es la primera vez que Capi Pérez se suma a la controversia, reaccionó minuto a minuto a la “pelea” del puertoriqueño y el mexicano con memes que subió en sus redes sociales.

(Captura: Twitter)

Por otro lado, en las últimas horas algunos tuiteros criticaron al intérprete de Ya no somos ni seremos por no sacar el tema a la hora que prometió y mostraron su descontento con más memes.

“Yo viendo que #nodal no cumplió con la canción que haría a J Balvin”. “¡Ya sube la canción Nodal!”. “La canción de Nodal está como la trasferencia a Beli para los dientes, nunca llegó”. “Y el Nodal qué, ¿cree que tengo todo el día para esperar su canción?”. “Y me quedé esperando la canción de Nodal…”, escribieron.

