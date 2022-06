Poncho de Nigris se burló de los tatuajes de Nodal: “No sé si salí de un penal o me dejó Belinda”

Poncho de Nigris se puso un filtro con tatuajes en la cara para hacer una broma.

Tras su ruptura con Belinda, la vida privada de Christian Nodal se ha puesto en el centro de la opinión pública, pues tanto internautas como figuras públicas han hecho bromas, memes y críticas directas hacia los tatuajes que tiene en el rostro y otras acciones.

Solo un día después de la controversia entre Nodal y J Balvin, el actor Poncho de Nigris se unió a las bromas; pues subió un video simulando tener tatuada la cara para reírse del intérprete de Adiós Amor, pues dijo que no sabía si esa apariencia correspondía a alguien que hubiera estado privado de su libertad o a algún ex novio de Belinda, pues cabe señalar que Lupillo Rivera también se tatuó a la cantante de pop y posteriormente la borró de una forma particular.

“No m*men, con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Martha Acatitla, penal de máxima seguridad o me dejó Belinda”, mencionó Poncho en su Instagram mientras lucía la cara “llena de tatuajes”.

Fotos: Capturas de pantalla.

Cabe señalar que Alfonso de Nigris no publicó la burla sin antes hacer una aclaración, pues realizó el chiste desde el respeto que le tiene a su carrera profesional.

“Mi admiración y respeto a @nodal un gran talento del regional mexicano. (es cotorreo sin tratar de hacer daño, es comedia de la cultura mexicana, no te vayas a ganchar, es una parodia) buena vibra a todos y a reírnos de nosotros mismos. ¡Todo suma!”, fue la descripción que colocó en su cuenta de Instagram como un mensaje para el cantante de Botella tras botella.

Son varias las celebridades que han opinado sobre los tatuajes de Nodal en el rostro y sus acciones tras la ruptura (Fotos: Instagram: @elcapiperez/@jbalvin/@grupofirme/@belindapop/@nodal/@lupilloriveraofficial)

Entre los comentarios, el cantante Chuck Alcalá le hizo una advertencia a Poncho, pues escribió “Jajajaja va a ver ped* compare, aguas”, también se pudieron leer comentarios como “Te va a dedicar una canción pero lo tiendes rápido”, “Ya va a llorar lo más seguro también por esto” y “Poncho se pasó más que @jbalvin jajajaja”.

Aunque la mayoría de los seguidores del actor lo tomaron con humor, también hubo quienes invitaron a de Nigris a tener respeto por el reciente duelo que está viviendo Nodal.

Como una muestra de su amor a Belinda, Nodal se había tatuado así (Foto: Instagram/nodal)

“¿No entiendes que el esta pasando por una ruptura que solo él y su ex saben que secuelas les dejo mentalmente?, y este tipo de burlas son innecesarias en este momento en sus vidas” y “Que mal que contribuyas a los famosos trenes del mame sabiendo que hay algo de por medio que lastima a alguien más.” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Christian Nodal no respondió o publicó algo mencionando la broma de Poncho de Nigris, pero si publicó una fotografía sin ofrecer contexto que podría interpretarse como una contestación.

Sin colocar alguna descripción, sticker o audio, el cantante de 23 años subió una fotografía del salsero Héctor Lavoe golpeado cuando se “peleó” con Willie Colón.

Sin ningún contexto, Nodal colocó esta foto de Héctor Lavoe en sus historias temporales (Foto: Instagram/@nodal)

Por otra parte, el pasado 1 de junio, este cantante ya había dejado en claro su postura respecto a las burlas relacionadas al término de su noviazgo con Belinda.

“Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierd* muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas, hay que usar las redes bien”, mencionó respecto a una broma similar que hizo J Balvin.

Qué ocurrió entre Nodal y J Balvin

La publicación de J Balvin que inició el drama con Christian Nodal. Imagen: original tomada de @jbalvin

La controversia surgió por una fotografía en la que Balvin se comparó con el intérprete de Adiós Amor, pero con la intención de aparentemente ridiculizarlo, así que tomó la decisión de grabar una canción para responderle.

La dura determinación del cantante de Botella tras botella surgió por una broma muy similar a la que hizo recientemente Poncho de Nigris.

El pasado miércoles, el reggaetonero subió un video con un filtro simulando un tatuaje de Belinda en el rostro mientras decía: “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la ex pareja de Nodal.

