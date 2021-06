El momento en que Lupillo Rivera eliminó su polémico tatuaje de Belinda

Lupillo y Belinda se conocieron durante su trabajo en "La Voz" (IG: lavozazteca)

Lupillo Rivera borró el rastro de su amor por Belinda. Después de varios días de espera, el cantante de regional mexicano mostró el resultado final en el brazo que por casi dos años llevó el rostro de la ex coach de La voz México y que finalmente eliminó gracias a un diseño de su hijo L’rey.

“El Toro del corrido” compartió en su cuenta de Instagram el “video que todo mundo estaba esperando, que todo mundo quiere ver”, donde dejó claros sus motivos para quitar el tatuaje con la cara de la artista española y aceptó que su juramento de no retirarlo había sido un error que ahora buscaba enmendar.

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo. Cada mujer se merece su lugar y hay que darlo”, comentó en el clip de algunos minutos en los que dejó ver el tortuoso proceso para quitar el tan llamativo tatuaje.

“Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”, aseguró para sus 1.3 millones de seguidores.

Lupillo Rivera destacó que al acercarse al tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, conoció varios modelos para sustituir el rostro de Belinda, pero finalmente se decidió por un diseño muy particular y que confeccionó su hijo de 11 años.

“Estaba yo sentado y L’rey traía un marcador y le pregunté ‘¿cómo me quitarías este tatuaje?’ y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”, explicó.

En el video que compartió anoche y que ha sido visto por 75.929 personas, se puede ver que el experto invirtió varias horas para eliminar el tan conocido tatuaje, proceso que Lupillo sí padeció, ya que confesó: “Duele un ching*”.

El resultado final seguro sorprenderá a más de uno y es que sólo se compone de varias líneas negras que cubrieron el rostro de la cantante que hace casi dos años definió como “una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas”.

Desde hace semanas se supo que Lupillo buscó al tatuador Antonio Morales para retirar el grabado. Contó cómo fue el tortuoso proceso para poner fin al recuerdo de Belinda en el cuerpo del “Toro del corrido”.

En entrevista con Venga la Alegría, el experto narró que trabajó durante más de tres horas en la piel de Lupillo, debido a la extensión del tatuaje del rostro de Belinda y que utilizó figuras en tinta negra para cubrirlo. Sin embargo, en aquella ocasión no reveló cuál fue la figura que tatuó al cantante.

“Ellos decidieron que ya era momento de taparse el tatuaje, yo le había recomendado algunas formas de cómo podíamos resolverlo y optamos por cubrirlo todo con una figura en negro. En concreto no puedo decir cómo quedó ni qué la tatué (...)”, reveló el tatuador que radica en Jalisco, México.

“No era un tatuaje pequeño, sí estuvo algo mediano, hicimos algunos descansos, pero me tomó como unas tres horas taparlo”, recordó el artista de la tinta que anteriormente compartió una fotografía junto a Lupillo en su estudio de tatuajes.

Con esta acción, el cantante de Mi gusto es y Paloma Negra dio vuelta a la página de su amor con Belinda y está dispuesto a continuar de la mano de su prometida, Giselle Soto, con quien sostiene un sólido romance desde hace casi un año y ya tienen planes de boda.

