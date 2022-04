Lyn May confesó que Anitta le robó el baile: “Me copian porque no saben hacer nada”

Lyn May se ha visto envuelta en diversas polémicas al opinar de distintas celebridades del medio. (Foto: Instagram/@lyn_may_)

La vedette mexicana Lyn May destacó en diversas ocasiones por su tan representativo baile en los escenarios, pues es una de las más emblemáticas figuras del cine de ficheras en México, ya que participó en películas como Bellas de Noche, Las Perfumadas y Burlesque.

Sin embargo, en la actualidad la famosa sigue permaneciendo en los reflectores, porque se le ha considerado como una personalidad polémica en el medio de los espectáculos, dado que al ser cuestionada por diversos conflictos virales con distintas celebridades, Lyn siempre da contundentemente su opinión ante la situación.

Esta ocasión no fue la excepción, pues al ser cuestionada en un encuentro con los medios, la vedette aseguró que la cantante colombiana Anitta, le robó el sensual paso de su tema Envolver, el cual a su aparición se volvió rápidamente un challenge entre diversas personalidades como María León, Cynthia Rodriguez, Kristal Silva e incluso Ericka Buenfil, las cuales buscaron destacar con el famoso movimiento de cadera de la plataforma de TikTok.

Fue entonces que la actriz constató previo a una demostración de su representativo contoneo de cadera frente a las cámaras de los medios, que siempre le son plagiados sus bailes: “Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada”.

Tras estas declaraciones se espera que la cantante colombiana conteste a la actriz mexicana, pues sería interesante para todos los cibernautas un reto entre estas dos figuras, puesto que ambas tiene un peculiar movimiento que le ha encantado actualmente a los espectadores.

Lyn May, ha demostrado ser una bailarina nata, ya que no se le dificulta mover sensualmente sus caderas. (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Además, Lyn May detalló que asistirá al tan esperado concierto de Bad Bunny, el cual se llevará a cabo en diciembre de este año al sur de la CDMX, a lo que la actriz confirmó que sacará a relucir sus envidiables pasos de baile, pues subrayó que “perrear” es lo suyo.

Recientemente, el supuesto novio de la vedette Markos D1, desmintió ante los medios la realidad de su tan polémica relación, ya que luego de anunciar su compromiso, la actriz confirmó su embarazó, por lo que fue foco de críticas por diversos usuarios en las redes sociales, dado que consideraron que a su edad es muy difícil encontrarse en ese estado.

Markos explicó que se armó una contundente controversia y añadió que en ese entonces debió guardar silencio por tratarse de un nuevo vídeo para un tema: “No podíamos decir que era para un vídeo musical”.

Por lo que el cantante confesó en una entrevista para el diario Milenio que tal romance fue falso, pues todo se trató de un tema meramente profesional, ya que el famoso viajó a la Ciudad de México para realizar la grabación para su tema Borracho y fue entonces que su manager le presentó a la artista.

El también empresario detalló que tuvo que esperar para el estreno de la grabación para que los espectadores entendieran de qué trataba, pues contiene una escena en la que Lyn May y él intérprete llevaron a cabo una boda, fue así que las especulaciones de una presunta relación crecieron. “Decían que era su novio en la vida real, cuando en la realidad todo se trató de un video musical”.

La bailarina presuntamente sostiene una relación con Marcos Hernández "Markos D1" (Foto: Instagram/@lyn_may_)

El también empresario resaltó que la convivencia con la actriz del cine de oro fue pura diversión pues cuando fueron cuestionados por su amorío Lyn May confirmó el hecho y hasta le aconsejo al cantante que la besara: “Tú dame un beso, no importa, hay que divertirnos”.

Finalmente, el joven estadounidense destacó que optó por darse un espacio con la vedette, para no dar pie a malos entendidos: “Porque no quiero que la gente piense que sí hay una relación o que sí me colgué de Lyn May”. Sin embargo, relató que en la actualidad le tiene mucho cariño a la actriz. “La quiero mucho, es una persona muy talentosa, referente del cine de oro, entonces es muy importante para mi tenerla en el video”, acotó.

SEGUIR LEYENDO: