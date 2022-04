Lyn May defendió a Alfredo Adame: “Es un muchacho bueno”

Lyn May defendió la actitud de Adame por una colaboración del apsado (Fotos: Gettyimages)

Hace unos días, Alfredo Adame volvió a protagonizar una pelea, esta vez en contra del abogado de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa. Entre memes y recuerdos de sus anteriores encuentros, el actor atrajo la atención de muchas personas, incluida Lyn May.

La ex vedette defendió la actitud de Adame y mencionó que en una telenovela de 2014, el controvertido presentador se mostró como un hombre sumamente amigable:

“Lo he visto muy agresivo y eso, pero Adame es un muchacho bueno, yo no sé qué le ha pasado, últimamente que le han metido en el cul*, por qué se ha puesto tan nervioso, porque él era muy lindo. Cuando hicimos Yo no creo en los hombres era un muchacho muy lindo”, señaló cuando fue cuestionada por un presentador de Sale el Sol.

A pesar de tener un buen recuerdo de Adame, Lyn May prefiere mantenerse al margen con sus opiniones (Foto: Instagram/@lyn_may_)

De esta forma, la bailarina dejó en claro que si le parecen fuera de lo común las acciones de su colega, pero de igual forma lo halagó por su comportamiento en el pasado.

Por otra parte, Lyn May reconoció que la actitud de Alfredo Adame puede ser sumamente explosiva, por lo que ella evita criticarlo con temor a desatar un conflicto entre ambos: “Adame es de los que se arrancan y te rompen el hocico, así que mejor yo me quedo calladita”, detalló.

A pesar de ello, Lyn May mencionó que le parece injusto el hecho de que Alfredo Adame tenga cierta distancia ante su hijo, a quien aparentemente le retiró su confianza solo por su orientación sexual.

Alfredo Adame sufre aparatosa caída durante pelea (Foto: Captura)

“A Adame no le puedo decir nada porque esa es su vida, Adame no lo debe rechazar (a su hijo), me va a venir a madr* al rato, pero yo lo que le digo es que apoye a su hijo”, mencionó.

Hace un par de días Sebastián, el menor de los Adame Banquells, también expresó su punto de vista respecto a las polémicas de su padre. Aunque reconoció que las vidas de Adame y Carlos Trejo no tiene una gran importancia en su vida, se dijo preocupado por los constantes escándalos y las polémicas.

“Es mi papá, no, no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero él no deja de hacer actos que causen escándalo y ya, son decisiones de él. Es un señor de 60 años y yo, como un chavo de 23, no puedo estarle diciendo nada, mas que (estoy) un poquito sacado de onda. Por supuesto, mi papá necesita controlar sus problemas de ira, para evitar estos escándalos”.

Sebastián es el hijo de Adame (Fotos: Infobae / sebas_gaymer13)

Por su parte, tan solo un día después de envolverse en la polémica, Alfredo Adame explicó cuál es su opinión respecto a la violencia y aseguró que no tiene ninguna alteración en cuanto a salud mental.

El ex conductor de Hoy compartió que aunque no tendría motivos para visitar a su psiquiatra, le realizó una consulta luego de lanzarse a golpes contra el abogado de Carlos Trejo.

“Mi psiquiatra -que no tendría que haberla ido a ver -me dijo ‘No tienes nada’, lo único que tienes es que estás haciendo justicia a ti mismo de toda la gente que se quiere colgar de ti”, explicó Adame el programa La mesa caliente de Telemundo.

