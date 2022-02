Lyn May aconsejó a Belinda: “Que les saque el dinero”

Para Lyn May "el dinero es muy importante" (Fotos: Instagram @lyn_may_ / @belindapop)

Fue el pasado sábado 12 de febrero cuando Christian Nodal anunció tras varios días de rumores que su romance con Belinda había llegado a su fin: sin dar mayores detalles, el cantante de estilo ‘mariacheño’ escribió que estaba cerrando un ciclo en su vida personal para continuar su camino separado de la intérprete.

En medio de la conmoción causada, han surgido distintas voces que apuntan a que ‘Beli’ sólo se relaciona con hombres con alto poder adquisitivo para ser objeto de lujosos regalos, y una vida llena de comodidades.

De hecho, una de las versiones más fuertes respecto al motivo de la ruptura es la difundida por el programa Chisme no like!, donde aseguraron que la cantante le había solicitado a Nodal la cantidad de cuatro millones de dólares para abonar a su deuda con el fisco mexicano, siendo que en realidad sólo requería 500 mil dólares, deshonestidad que habría hecho enfurecer y desilusionar al compositor.

La canción que Nodal y Belinda dejaron inconclusa tras su rompimiento. Los cantantes iban a lanzar la canción este día de San Valentín Viddeo: Twitter/@Belixlight

Además, la conversación gira en torno a que si la cantante de Amor a primera vista debería o no devolverle el anillo de compromiso que Nodal le entregó en mayo de 2021. Dicha pieza adquirida en una joyería estadounidense está valuada en tres millones de dólares, o más de 60 millones de pesos, un costoso accesorio que Belinda aún mantiene en su poder.

Ante los comentarios que señalan que la actriz y cantante española naturalizada mexicana es una mujer ambiciosa -que, presuntamente, buscaba que Nodal pagara su deuda con el SAT-, ahora ha sido la vedette Lyn May quien le envió sus mejores consejos en esta situación amorosa que aseguran, mantiene muy triste a la cantante de Sapito:

“Esa niña...ella es muy guapa, no necesita hacer esas cosas, pero si puede sacarles el dinero que se los saque porque el dinero es muy importante en la vida. No es mala, es inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente”, expresó la bailarina ante las cámaras de Imagen Televisión.

“Ella que les saque, que les saque, para que al rato tenga un bonche”

La pareja se disolvió a año y medio de haber iniciado en el foro de La Voz México (Foto: Instagram@ belindapo/@ nodal)

La bailarina que mostró aspectos de su vida personal en el documental Bellas de noche aconsejó a Belinda a ver por su beneficio económico antes de que “se termine el amor”, y para ello habló de su propio caso, cuando fue asediada en su juventud por hombres que la halagaban con dinero y obsequios:

“Claro que sí, el amor se acaba, tú duras enamorada un año o dos años, cuando mucho, y eso cuando mucho tres, y se va, te deja dos hijos y se va, y si tienes lana pues no sufres, pero si no tienes, con qué vas a mantener a los hijos”, expresó.

“Yo dije ‘el amor venga para acá, mucho amor, yo les doy mucho amor, los quiero, porque además me gustan mucho los hombres, siempre fui muy noviera, siempre me gustaban, todos los hombres me gustaban, ya cuando los sentía que estaban bien prendidos, les decía “mi amor, no tengo casa, ¿dónde vamos a vivir?” y entonces ya venía la casa”, contó en declaraciones rescatadas por el programa De primera mano.

Lyn May contó que diversos novios le hicieron lujosos regalos (Foto: Instagram/@lyn_may_)

“Me dieron carros, abrigos de mink, me dieron casas, tuve tres maridos que cada uno me dio una casa en diferentes lugares para que no oliera a lo del otro...cada quien me hacía una casa. Lo más importante que me dio el amor de mi vida, mucho cariño, me dio a respetar, me hizo una señora, eso fue para mí muy importante. Después de las casas que me dio, me hizo que me respetaran”, finalizó la controvertida actriz de Tívoli.

