Lyn May confesó que le gusta Salma Hayek

Lyn May habló acerca de sus preferencias, por lo que declaró que Salma Hayek es su tipo ideal de mujer (Fotos: Cuartoscuro/Gettyimages)

Con su característica honestidad, Lyn May confesó que nunca ha tenido una novia, pero sí le gustaría experimentar, pues le han gustado muchas mujeres a lo largo de su vida, entre ellas Salma Hayek.

Durante un encuentro con la prensa, en el contexto del Mes del Orgullo, Lyn May dio a conocer que, a pesar de que es un ícono para la comunidad LGBT+, no ha podido presentar a una pareja de su mismo género ya que no la ha tenido; no obstante, reveló que espera poder tener un encuentro lésbico al menos una vez en su vida.

“Todavía no (tengo una novia), pero todavía tengo esperanza. Muchas mujeres me han besado y me han acariciado y me ha gustado, pero no he llegado todavía al...”

Por ello la vedette fue cuestionada por los reporteros si en alguna ocasión alguna celebridad ha intentado conquistarla y ella destapó que fueron varias las estrellas que la intentaron seducir con lujosos regalos, pero no habría sucumbido porque no llenaban sus expectativas.

May confesó que siempre ha tenido mujeres como pretendientes, pero nunca ha tenido una novia (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Y es que, según confesó, sólo le atraen algunas mujeres, como lo es Salma Hayek, una de las únicas por las que habría sentido verdadera atracción.

“Lo que pasa es que soy muy exigente, me gusta Salma Hayek. Eso es algo real, me gusta por morena, por bonita, por educada (...) No me gustan las mujeres, me atraen las mujeres. (Me gusta una mujer) que sea sexy, que sea morena, que sea sensual, como Salma Hayek”

Según dijo la actriz, aunque no ha tenido una novia, está muy interesada en experimentar, pues no quisiera morir sin haber estado con una mujer.

Lyn May señaló a Yuri por actuar contrario a la religión que profesa y lanzar comentarios homofóbicos (Fotos: Cuartoscuro)

Aunque Lyn no se había mostrado abierta acerca de su orientación, se convirtió en una de las estrellas que acompañan a la comunidad LGBT+ mexicana en los diferentes eventos, conmemoraciones y marchas que organizan, inclusive, recientemente arremetió contra Yuri por su supuesto comportamiento homofóbico.

Y es que luego de que en redes sociales circulara que la intérprete de Detrás de mi ventana supuestamente había lanzado diferentes mensajes homofóbicos, la vedette se mostró muy molesta y pidió a la comunidad no prestar atención a las personas que los reprimen.

“Yo no sé lo que opine Yuri, yo opino que debemos apoyarlos los padres, las madres, que salgan todos del closet, que no se escondan, que sean libres, son seres humanos y tienen que vivir su vida, siempre rectos sin dañar a nadie”, dijo en un encuentro con los medios.

Lyn May será parte del comité del próximo Gay Pride, motivo por el que ya no quiso ocultar sus preferencias (Foto: Instagram/@lyn_may_)

La protagonista de Bellas de noche incluso cuestionó la fe de la cantante, pues puso en entredicho el hecho de que Yuri aparezca con poca ropa ante el público ya que argumentó que su modo de ser es contradictorio respecto a la espiritualidad que profesa:

“Está mal Yuri porque ella tiene una religión que la verdad no la entiendo, porque enseña todo el cuerpo y anda propagando su religión y siempre la veo encuerada, no sé qué religión sea esa”, sentenció la bailarina.

Por tanto, Lyn May nuevamente expresó su apoyo a la comunidad y pidió a los padres de sus “sobrinos gays” que también les brinden su cariño, pues de lo contrario podría reprimirse.

“Tenemos que apoyar a los muchachos, a la comunidad gay, a todos los gays. Los padres que no sean pend*jos, que los apoyen, que no la ch*nguen porque son seres humanos y los queremos apoyar a todos, que salgan del closet todos. Yo los apoyo”, agregó Lyn.

