Alicia Machado advirtió a Ana Bárbara sobre José Manuel Figueroa: “No vaya a ser que me pase algo”

Fotos: Getty Images

En medio del escándalo que rodea a José Manuel Figueroa y Ana Bárbara por el presunto robo de canciones, Alicia Machado declaró que guarda una gran admiración por la cantante al tener el valor de confrontar al hijo de Joan Sebastian, pues ella tendría miedo de hacer algo en contra de él.

Luego de que Alicia Machado destapó que presuntamente fue víctima de violencia por parte de José Manuel Figueroa durante su noviazgo, fue cuestionada por la prensa sobre el conflicto que el cantautor tiene con Ana Bárbara por supuestamente ser autor de canciones que la Reina Grupera del tiene registradas bajo su nombre, pero la modelo dio una respuesta inesperada.

Y es que, según confesó a los medios, no le gusta hablar del cantante y tampoco quisiera opinar respecto al pleito que mantiene con Ana Bárbara, pues piensa que Figueroa es una persona a la que se debe temer siendo mujer.

“Imagínate tú, de quien estamos hablando. Yo no quiero hablar de eso, la situación en México y la violencia en contra de la mujer está tan fuerte que a mí me da pánico meterme con un hombre así, no vaya a ser que me pase algo”

José Manuel alega que son aproximadamente tres canciones de Ana Bárbara que él escribió (Foto; Instagram / @jmfigueroa_mx)

Fue en la primera temporada de La Casa de los Famosos que Alicia dio a entender que en una ocasión, durante su relación con el intérprete de Expulsado del paraíso, él la habría agredido físicamente. Aunque no dijo explícitamente su nombre, sus fans dedujeron que se trataba de él, pues en varias ocasiones había mencionado que su noviazgo fue violento.

Por otro lado, Machado mostró su total apoyo a la intérprete de Bandido, pues aseguró que la cantante es capaz de escribir mejores canciones que las que José Manuel le está reclamando.

“Te amo, Ana Bárbara. Eres una ricura, bella, preciosa, talentosa. Ella puede componer 15 canciones mejores que esas”, finalizó la ex Miss Universo.

Y es que desde el pasado marzo Figueroa alegó que él escribió Fruta Prohibida para Ana Bárbara y se la regaló durante su romance, por lo que pedía tener reconocimiento en la autoría del tema, pues estaba registrada bajo el nombre de la potosina.

Ana Bárbara señaló que ella no pretende iniciar ningún proceso legal, pues sería hacer caso a las acusaciones de su expareja (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

El cantautor después aseguró que no se trataba solo de una canción, sino que podrían ser hasta tres las que supuestamente Ana le “robó”. Asimismo, recalcó que no estaría buscando un beneficio económico de esto, sino ser parte de los que serían sus propios temas.

Por su parte, la Reina Grupera señaló a José Manuel de estar teniendo un comportamiento machista hacia ella, haciéndola ver como si no fuera capaz de escribir sus propios éxitos.

“Necesito verlo para darte la información exacta o mi punto de vista, pero sí así fuera qué dijo eso, o sea con esas palabras, que esa canción era de él pues a mí lo que me provoca es machismo, ¿no?, porque ‘Ana Bárba no pudo escribir Fruta Prohibida’, pues claro escribí Fruta Prohibida, escribí Lo Busqué, escribí Que Poca, escribí No Es Brujería, escribí En Realidad”, dijo para el programa Venga la Alegría.

El cantante aseguró que la canción la realizó cuando eran novios, en el año 2001 (Fotos: Instagram/@jmfigueroa_mx/@anabarbaramusic)

Según reveló recientemente el hijo de Joan Sebastian, la disputa por las canciones comenzó dos años atrás, cuando él por primera vez se acercó a su expareja para negociar la autoría, pero ella no habría querido ceder, por lo que está recabando pruebas para llevarlo al plano legal.

Asimismo, negó que esta polémica haya causado algún problema personal con ella, pues, según dijo, guarda respeto y admiración por ella, además de que le desea lo mejor profesionalmente.

SEGUIR LEYENDO: