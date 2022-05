José Manuel Figueroa intentó negociar con Ana Bárbara: “No quiso poner mi nombre”

José Manuel Figueroa buscaba ser reconocido en los créditos (IG: josemanfigueroa)

El caso de Ana Bárbara y José Manuel Figueroa convirtió un romance en un “conflicto” por las regalías y la autoría de las canciones. Sin embargo, el cantante reveló recientemente que en un inicio, no reclamó los temas a su ex pareja pues tenía otras prioridades, pero ahora está reuniendo pruebas de que son creaciones de él.

“Yo empecé a andar con Ninel y en esa época (después del 2004) pues preferí quedarme con Ninel Conde que reclamar los temas”, expresó en De Primera Mano. En esta conversación, el cantante y compositor también relató cómo fue su separación de Ana Bárbara.

“Los temas yo se los compuse a ella en la etapa en la que estábamos juntos, que fue del 2000 al 2004 más o menos, ella y yo terminamos porque tuvo un hijo con el De León, luego volvimos y era cuando se dio la noticia de que nos íbamos a casar y la dejé en el altar, se armó un desm*dre”, mencionó.

El cantante dijo que prefería quedarse con Ninel Conde antes que "pelear" sus créditos.

Posteriormente se enteró que Ana Bárbara habría sacado un disco sin que su nombre figurara en los créditos como arreglista, productor y compositor, pero en lugar de molestarse, lo tomó como algo sin importancia pues el tiene intenciones de volver a grabar los temas.

“De hecho hace dos años empecé a negociar con ella, la empecé a buscar para que me diera mi crédito, no estaba yo ni peleando regalías atrasadas ni nada, pero ella no quiso negociar, no quiso poner mi nombre en los temas.”

José Manuel Figueroa solo buscaba ser reconocido en el álbum aunque no obtuviera un beneficio económico, pero ante la negativa de Ana Bárbara “se ve en la necesidad de juntar sus pruebas” de que él las cantó antes de que ella las registrara. Se trata de reunir músicos, testigos que tocaron, recibos de las grabaciones, las huellas digitales del estudio de Joan Sebastian, entre otros.

Todo inició cuando José Manuel Figueroa, en unos videos para redes sociales, insinuó que él es el autor de la canción Fruta Prohibida, aún cuando de manera legal la hija de Don Antero Ugalde fue registrada como su creadora desde el año 2004, aunque la versión de él indica que fue compuesta en el 2001 cuando eran novios:

El cantante aseguró que la canción la realizó cuando eran novios, en el año 2001 (Fotos: Instagram/@jmfigueroa_mx/@anabarbaramusic)

“Yo nunca he dicho que no (sea de Ana), siempre va a ser de ella: se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra”, relató el cantante ante las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, pero ahora ha dado nuevos detalles insólitos, dejando atrás el misterio de cómo inició todo.

Aunque comentó que personalmente no tiene ningún problema con ella como lo han mencionado diversos medios de comunicación, ya que él “le desea mucho éxito y mucha suerte; su admiración y respeto para ella como cantante, como compositora, como mujer” , pero “simplemente cree que no está tomando las cosas con calma”, por lo que está recaudando las pruebas necesarias para continuar legalmente.

“No lo sé, no te puedo decir en qué puede terminar ni para quién, ni porqué, ni cómo. Yo se lo dejo a las leyes de autor y a las instituciones que defienden los derechos autorales. En ningún momento he estado enojado o molesto con ella. Y quiero aclarar: no se le critica ni resta su talento ni su habilidad como cantante o compositora, sólo busco una solución a esto”, agregó en su momento.

