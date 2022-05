José Manuel Figueroa vs Ana Bárbara: de novios a disputar los derechos de autor de una canción

El cantante aseguró que la canción la realizó cuando eran novios, en el año 2001 (Fotos: Instagram/@jmfigueroa_mx/@anabarbaramusic)

El caso de Ana Bárbara y José Manuel Figueroa continúa escalando a nuevos terrenos no explorados, pues lo que parecía ser solo un mal entendido en redes sociales se ha convertido en una de las nuevas grandes peleas en el mundo del entretenimiento mexicano, pese a que en algún momento fueron más que colegas e incluso el hijo mayor de Joan Sebastian aún la recuerda con mucho cariño.

Todo inició cuando José Manuel Figueroa, en unos videos para redes sociales, insinuó que él es el autor de la canción Fruta Prohibida, aún cuando de manera legal la hija de Don Antero Ugalde fue registrada como su creadora desde el año 2004, aunque la versión de él indica que fue compuesta en el 2001 cuando eran novios:

“Yo nunca he dicho que no (sea de Ana), siempre va a ser de ella: se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra”, relató el cantante ante las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, pero ahora ha dado nuevos detalles insólitos, dejando atrás el misterio de cómo inició todo.

José Manuel solo quiere ser reconocido como escritor de la canción para poder grabarla (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

En su más reciente entrevista para la revista de espectáculos TVyNovelas, Figueroa aseguró que tenía la esperanza de que todo saliera diferente, pues el amor que existió entre ellos en algún momento los había hecho mantener una relación muy cordial y profesional, pero su respuesta fue negativa, por lo que ahora quiere que el público conozca la verdad de su historia.

“Ya tiene tiempo. Pensé que al paso de éste, Ana Bárbara iba a recapacitar y a entender la situación. Quise volver a grabar uno de los temas, y cuando lo busqué, precisamente para recuperar mi crédito, no hubo ninguna respuesta positiva, y ni modo. A la fecha sigo con esa ilusión de que podemos llegar a un arreglo, pero si no se puede, no hay ningún problema”, expresó.

Aunque comentó que personalmente no tiene ningún problema con ella como lo han mencionado diversos medios de comunicación, ya que él “le desea mucho éxito y mucha suerte; su admiración y respeto para ella como cantante, como compositora, como mujer” , pero “simplemente cree que no está tomando las cosas con calma”, por lo que está recaudando las pruebas necesarias para continuar legalmente.

Ana Bárbara confía en las leyes mexicanas (Foto: Captura de pantalla/Ana Bárara)

“Sigo juntando pruebas y testigos que avalan lo que digo de mis canciones, de las cuales merezco reclamar el derecho de autor. En algún momento grabé esos temas en un estudio, y ahí se estipula en qué fecha y cuándo fueron grabados en vivo. La música sale de mi guitarra y las letras están interpretadas con mi voz. Ya veremos qué se puede recuperar, todo es cuestión de tiempo. Creo que esto tenga que terminar en una pelea campal o en insultos”, mencionó.

Una vez más afirmo que todo continuará por la vía legal, tal y como ella también lo había anunciado anticipadamente en diversas entrevistas, por lo que espera que sea reconocido como autor y de esa manera pueda terminar todo en los mejores términos, pese a los recursos a los que está recurriendo para lograrlo.

Los cantantes están en disputa por los derechos de autor de una canción (Fotos: Instagram/@anabarbaramusic/@josemanuel_mxfigueroa)

“No lo sé, no te puedo decir en qué puede terminar ni para quién, ni porqué, ni cómo. Yo se lo dejo a las leyes de autor y a las instituciones que defienden los derechos autorales. En ningún momento he estado enojado o molesto con ella. Y quiero aclarar: no se le critica ni resta su talento ni su habilidad como cantante o compositora, sólo busco una solución a esto”, agregó.

