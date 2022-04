Ana Bárbara negó las acusaciones de José Manuel Figueroa: “Que escriba sus propias canciones”

Ana Bárbara aseguró que las declaraciones de José Manuel Figueroa y Martín Urieta no tienen sustento (Fotos: Instagram/@jmfigueroa_mx/@anabarbaramusic)

La pelea entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara por Fruta Prohibida continua, pues la cantante desmintió las declaraciones de Martín Urieta, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), quien defendió que la canción pertenece hijo de Joan Sebastian.

Después de haber sido acusada de supuestamente haber robado la canción Fruta Prohibida a José Manuel Figueroa, la Reina Grupera nuevamente se fue contra su expareja en y recalcó que ella escribió la canción, negando los comentarios que Martín Urieta dio este 27 de abril en un encuentro con la prensa.

Asimismo, durante la conferencia de prensa difundida por Venga la Alegría, dijo no tener de que preocuparse aunque haya personas que dudan de sus canciones, pues ella tiene todo su material bajo los registros necesarios, además, piensa que esta polémica no podría afectar su carrera, pues tiene varios temas que avalan su nivel como compositora.

“Esa canción, Fruta Prohibida, específicamente, la manzana de la discordia, sí la escribí y sí está registrada desde prácticamente el año en que la escribí que fue el 2004 (...) Sí está registrada a canción perfectamente. Tuve una disquera que me cuidó y me protegió, a la cual le agradezco. Ya no estoy ahí, pero mucho de mi catálogo está ahí, todo en INDAUTOR clarísimo y está perfectamente todo el 100% de esa obra registrado a mi nombre porque yo la escribí″

La cantante mencionó que no procederá legalmente porque no le afectan las declaraciones de su exnovio (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

Defendió que “no tengo ni la menor idea de por qué en este momento lo comenta él, alguna situación que le hace ruido o que le gustaría, pues es que está bonita la canción” y le envió un mensaje a Figeroa: “Esa luz que le llegue a él, lo ilumine para que de verdad escriba sus propias canciones, nada más”.

Aunado a ello, la intérprete de Bandido confesó que no piensa en proceder legalmente en contra de José Manuel por sus acusaciones, pues no valdría la pena ya que su trayectoria respalda su trabajo.

“Una acción legal o algo, no, porque te voy a decir una cosa, creo que lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo, sustentan tanto como Fruta Prohibida como canciones de título como Quise olvidar, No es brujería, Lo busqué, En realidad, que es un nuevo tema que me acaba de grabar Angela Aguilar y muchas más”, expuso la potosina.

La controversia inició cuando, a inicios de este abril, a través de sus redes sociales, el primogénito de Joan Sebastian dio a entender que Ana Bárbara le había robado Fruta Prohibida. Luego de las respuestas de la cantante, en las que lo acusó de ser machista, José Manuel Figueroa respondió.

José Manuel aseguró que él escribió "Fruta Prohibida" para Ana Bárbara (Foto: Instagram / @jmfigueroa_mx)

Según dijo el intérprete de Quiero y necesito, la canción sí es de la Reina Grupera, pero sólo porque él se la habría regalado, es decir, defendió que él la escribió y se la dio cuando mantenían una relación sentimental.

José Manuel dijo para la cámara de Venga la Alegría que durante su noviazgo, en 2001, compuso Fruta Prohibida para la cantante “con muchísimo amor y muy enamorado”. Aunado a ello, dijo que sus acusaciones se deben a que quiere recuperar reconocimiento en la creación de la obra.

Agregó que él no busca obtener un beneficio económico de esto, sino que se haga “justicia” y él sea reconocido como el propietario de la canción. Por su parte, Martín Urieta, el presidente de la SACM, cuando fue cuestionado por un grupo de reporteros acerca de la veracidad de ambas versiones, él dijo cree que Fruta Prohibida le pertenece a Figueroa.

“No, no creo (que la canción esté registrada bajo el nombre de Ana Bárbara). Que yo sepa, no”, mencionó, aunque no descartó que la cantante sí sea la autora de la canción.

