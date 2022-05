Hija de Arturo Peniche se desvanece durante competencia de altura en “Soy Famoso, ¡sácame de aquí!”

(Foto instagram: @khiabetpeniche - Captura Twitter: @SoyFamosoMx)

Kiabeth Peniche prendió las alarmas en Soy Famoso ¡sácame de aquí! cuando inesperadamente se desvaneció en los brazos de sus compañeros del equipo naranja tras participar en un reto de altura. Aunque no perdió el conocimiento, contó con asistencia médica para evaluar su situación y, pese al difícil momento que atravesó, continuó con la competencia hasta conseguir un valioso premio.

El reality show que marcó el regreso de Atala Sarmiento como conductora de TV Azteca y un programa más presentado por Horacio Villalobos previo a su participación estelar en La Academia 20 años, se convirtió en uno de los más polémicos de la televisión mexicana gracias a los encontronazos entre los concursantes, la mayoría relacionados con Alfredo Adame, y los juegos extremos.

Durante la emisión del pasado miércoles 25 de mayo se vivieron momentos bastante críticos, uno de estos estuvo relacionado con la hija de Arturo Peniche. Todo ocurrió durante una competencia entre los equipos naranja y morado para poder ver un video grabado por los familiares de los ganadores. Como era de esperarse, debido a que ya pasaron varias semanas en la isla, el premio se convirtió en uno de los más codiciados hasta ahora.

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS 👀👉 https://t.co/J707V1idaL



Khiabet sufrió un extremo cansancio luego de lanzarse de la escalera y ganar su estrella. 🚨🥵 Fue atendida por el servicio médico y ella explico lo que le pasó. 🚑🩺 #DineroParaFamosos 😵‍💫 pic.twitter.com/INwDjCKnPr — Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! (@SoyFamosoMx) May 26, 2022

Así, los participantes de cada equipo se pusieron de acuerdo para escalar una estructura de metal, con las medidas de seguridad pertinentes, y conseguir todos los banderines que estaban colgados en puntos estratégicos. Tocó el turno de Khiabet Peniche, quien ha destacado como una de las rivales más fuertes dentro de la competencia.

La hermana de Brandón Peniche se enfrentó a Jessica Díaz, actriz de melodramas oriunda de Culiacán, Sinaloa, que durante su trayectoria en el medio ha colaborado en Como tú no hay 2, Amar a muerte y Simplemente María. Las dos concursantes escalaron sin mayor dificultad, pero pronto Kiabeth tomó ventaja y terminó primero.

En cuanto lanzó el último banderín se dejó caer y fue recibida por Apio Quijano y Wendolee, todos integrantes del equipo naranja. La actriz se desvaneció en cuanto tocó el piso en medio de la euforía por ganar un punto más: “Estoy cansada”, dijo.

(Captura Twitter: @SoyFamosoMx)

La ex Académica solicitó la ayuda del servicio médico que estaba en la producción y pronto entraron a auxiliar a la participante que, para ese momento, ya se encontraba recostada en el piso. “Está muy cansada”, comentó el integrante de Kabhá, quien en todo momento resguardo a su compañera.

“Es que me avente rápido”, explicó Kiabet mientras era revisada por los doctores, quienes le pidieron que no hablara y descansara unos minutos antes de reincorporarse. “¡Ay, me tiemblan las patitas!

La intérprete explicó que su estado de salud fue resultado del cansancio extremo que sufrió durante la escalada: “Sigo cansadísima, pero feliz. Me cansé muchísimo, o sea, agarré la última bandera y como que me deje caer, fue mucho esfuerzo, me deje ir”. La competencia continuó sin mayor inconveniente y, al final, el equipo naranja consiguió el premio.

Así fue el pleito que casi acaba en golpes de Oskarín de los Destrampados y Alfredo Adame.

Antes del percance que sufrió la hija de Arturo Peniche se vivió un momento de tensión dentro del campamento del equipo morado y, como era de esperarse, estuvo relacionado con Alfredo Adame. En esta ocasión, el ex conductor del programa Hoy estuvo a punto de pelearse a golpes con Oskarín, su compañero, debido a que se molestó porque le pidió que bajara su tono de voz.

Al parecer, el polémico actor estaba muy molesto con el equipo y de una manera bastante autoritaria les pidió que no consumieran ningún alimento porque ese día no se iba a comer. La situación molestó a los integrantes, quienes decidieron enfrentarlo desatando su enojo. Al final, la producción decidió quitarle el liderazgo del grupo.

SEGUIR LEYENDO: