Alfredo Adame rompió en llanto al hablar sobre sus hijos: “Creo que fui el mejor papá”

El actor abrió un espacio para la reconciliación

Alfredo Adame rompió en llanto al externar unas sentidas palabras para sus hijos luego de los fuertes problemas familiares que han enfrentado en los últimos años. El presentador de televisión lamentó la situación, reconoció que algunas actitudes los afectaron y abrió un espacio para el diálogo con vistas a una posible reconciliación.

Todo ocurrió durante la pasada emisión de Soy Famoso ¡Sácame de aquí!, un reality de TV Azteca donde participa Alfredo Adame. En un momento de reflexión entre los integrantes del equipo morado, salió el tema del distanciamiento que existe entre el ex conductor de Hoy y los tres hijos que procreó con Mary Paz Banquells: Alejandro, Diego y Sebastián.

Mientras el protagonista de Bajo un mismo rostro se quejaba de la actitud que tomó el otro equipo en su contra, Oskarín y Magaly chávez unieron fuerzas para pedirle que aprovechara las cámaras del programa para mandar un mensaje a sus hijos, pues aparentemente no han tenido comunicación en las últimas semanas.

Adame aseguró que desconoce a los tres hijos que tuvo con Mary Paz Banquells por lo que han dicho acerca de él (Foto: @marypazbanquells_oficial / Instagram)

Antes de pronunciarse frente a sus compañeros sobre el tema, externó unas palabras en solitario. Para comenzar, confesó que uno de los principales factores que influyeron en la ruptura entre papá e hijos fue que lo consideraran como un mal padre y su rechazo ante los recientes escándalos que ha enfrentado, desde sus peleas con Carlos Trejo hasta su tórrido romance con Magaly Chávez.

“Considero totalmente injusto que hayan dicho ‘mal padre’ porque si alguien fue buen padre fui yo. A mis hijos les di la vida, les di amor, cariño, respeto, los apoyé y les di todo, todo, todo en absoluto. Siempre fui su mejor amigo, siempre fui su mejor compañero, siempre fui su...papá y creo que fui el mejor papá”, dijo entre lágrimas.

El actor de 63 años también señaló a Mary Paz Banquells como la responsable de la actitud que habrían tomado sus tres hijos en su contra, pues aseguró que fueron influenciados al grado de alejarse completamente de él.

Alfredo Adame es uno de los concursantes del show más polémicos. (Foto: captura de pantalla)

“Me lastimó que la mamá de ellos los alienara de esa manera en mi contra y empezaran a actuar en mi contra al grado de que llegue incluso a desconocerlos y desheredarlos porque no concibía por qué siendo yo tan buen padre me habían tratado de esa manera, entonces pensé que no merecía ese trato y por eso adopté esa actitud”, se sinceró.

Finalmente, Alfredo Adame abrió su corazón para externar el cariño que siente por sus tres hijos y frente a las cámaras de Soy Famoso sácame de aquí les ofreció un espacio para poder platicar sobre todo lo ocurrido, limar asperezas y retomar su relación familiar.

“Diego, Sebastián y Alejandro, los amo, los quiero mucho, espero que podamos algún día poder arreglar nuestras diferencias. Yo les ofrezco vernos en algún lugar, un abrazo, un beso, sin recriminaciones, sin absolutamente nada [...] si ustedes están dispuestos yo estoy dispuesto a que seamos padre-hijos otra vez”, agregó.

(Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

El mensaje de Alfredo Adame llegó después de que Mary Paz Banquells desmintiera las intenciones de un acercamiento por parte de su ex pareja en una entrevista para el programa De Primera Mano. La actriz dejó entrever que sus hijos siguen esperando una respuesta, pero no aclaró su ellos están dispuestos a dar el primer paso para la reconciliación.

“Él no se ha comunicado con ellos y es algo que tienen que resolver entre mis hijos y su papá. Yo lo que no voy a permitir es que los lastimen más porque así tengan 30 años me siguen doliendo y me sigo preocupando y no voy a permitir que me los lastimen más porque ya han sido muy lastimados”, comentó.

