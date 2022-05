Soy famoso: por qué el regreso de Atala Sarmiento a TV Azteca dividió opiniones

Atala Sarmiento y Horacio Villalobos dividieron opiniones en las redes sociales por su desempeño en la conducción del reality show (Foto: Instagram)

Tras haber residido en Barcelona por un par de años y luego de haber dicho que probablemente la empresa TV Azteca “la había vetado de por vida”, ahora Atala Sarmiento regresó a la pantalla de la televisora al frente del programa Soy famoso, ¡sácame de aquí!, que se estrenó la noche de este miércoles por Azteca Uno.

La sorpresiva reaparición de la conductora causó revuelo, pues tras su salida de Ventaneando y por consiguiente de TV Azteca, donde trabajó por 24 años, Atala incluso había declarado estar harta de la televisión y los reflectores.

Luego de su polémica salida, Sarmiento apareció a los pocos meses en la pantalla de Televisa, donde participó como invitada en los programas Hoy y Cuéntamelo ya, para más tarde formar parte del programa Intrusos, al lado de Aurora Valle, Martha Figueroa y Juan José Origel, todos ex Ventaneando.

La conductora se mostró feliz por su regreso (Foto: Instagram/@atasarmiento)

Tras ello y luego de permanecer en bajo perfil, la comunicadora se trasladó a España donde comenzó una nueva vida al lado de su pareja y se dedicó al mundo de la decoración de interiores, dejando de lado los foros y las cámaras de televisión.

Al tiempo apareció en el programa especial de los 25 años de Ventaneando conectándose a la emisión en una videollamada, pero de su regreso a la televisión no mencionó nada. Fue hasta el 21 de abril de este año cuando Atala sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una antigua foto donde aparece en las instalaciones de TV Azteca.

“Se acuerdan de esta foto? ???? Dicen que uno siempre vuelve a donde fue tan feliz. Con gran ilusión les comparto que vuelvo a la tele y a la que ha sido mi casa durante toda mi trayectoria: mi querida Tv Azteca”, escribió en la fotografía.

El anuncio de Atala al frente del programa causó revuelo en las redes sociales (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria)

Sin mencionar más, la presentadora dejó en suspenso a sus fans al mencionar el nuevo proyecto en el que estaría involucrada: ”Me uno a un proyecto desafiante y muy divertido que estoy segura los va a enamorar. Los invito a que nos acompañen en esta nueva travesía ¡Estamos de estreno y no puedo estar más feliz!”.

Pocos días después se confirmó la participación de Atala en el programa Soy famoso, ¡sácame de aquí!. Fue en las redes sociales de la televisora donde se destapó que conduciría al lado de Horacio Villalobos el reality show de superviviencia y retos extremos que este día ha iniciado transmisiones.

En su Instagram, escribió una publicación asegurando que la hace muy feliz poder regresar a la pantalla chica mexicana con un proyecto perteneciente a la televisora del Ajusco, la cual hasta nombró como su casa durante toda su trayectoria artística.

“Estamos emocionados, felices de la vida, empapándonos de este ambiente tropical. Van a tener que someterse a pruebas y desafíos muy fuertes”, comentó también en un enlace con Venga la alegría desde República Dominicana, donde se graba el programa.

Atala Sarmiento y Horacio Villalobos son los encargados de comunicar los retos a los participantes (Foto: Instagram)

“Imagínate que todos estos famosos que van a participar se tienen que deshacer de todo a lo que están acostumbrados, que el lujo, que las fotos, que el glamour, aquí llegan sin nada y se van a tener que someter a pruebas y desafíos muy fuertes para poder tener cosas”, explicó.

En el proyecto , peronalidades como Apio Quijano, Magaly Chávez, Alfredo Adame, Wendolee, Khiabet Peniche, Jessica Díaz, Mariana Ávila, Pancho Uresti, Héctor Terrones y Oskarín, tendrán que realizar riesgosas y extremas dinámicas hasta que el público “los rescate”, y al final, quien dure más tiempo se podrá proclamar como “rey o reina de la selva”.

Por momentos, los conductores se veían igual de desorientados que los participantes (Foto: Instagram)

En el estreno de la emisión, se pudo ver a Atala Sarmiento luciendo sonriente y dándole la bienvenida a los participantes, quienes se dividieron en “Campamento bueno” y “Campamento malo”. Entre los retos que se presentaron está la ingesta de platillos exóticos -tarántulas, patas de gallo, vísceras de pollo, ojos de vaca con sangre-, sortear obstáculos, balancearse desde las alturas sobre un lago y lidiar con animales como sapos y arañas.

Uno de los retos del primer episodio consistió en degustar platos como "Ojos de vaca en sangre" y "Tarpantula en salsa verde" (Foto: Instagram)

El programa se volvió tendencia en Twitter con el hastag #SoyFamosoEstrena y compitió en audiencia dirtectamente con el programa Inseparables, de Televisa. Bajo el marcador de Twitter se pueden encontrar comentarios encontrados como:

“Llega el momento en el que las voces de Atala Sarmiento y Horacio Villalobos te aturden. Y más si se la pasan gritando”, “Que le panzó a Atala Sarmiento, se ve súper abotargada y con esa ropa aún más gorda. Por cierto sigue inmamable la vieja”, “Me gustaría que Atala Sarmiento participara más en Soy famoso”, “Excelente capítulo, aunque no tenía muchas expectativas por los participantes y los conductores. Pero la verdad me ha gustado mucho, se me hizo divertido, gracioso, las pruebas chidas”, se lee en Twitter.

Atala se mostró sonriente y por momentos contemplativa durante el desarrollo de la primera emisión (Foto: Instagram)

La opinión del público estuvo fuertemente dividida, pues mientras algunos aplaudieron la reaparición de Atala, otros se lanzaron duramente contra el proyecto impulsado por Sandra Smester, directora de contenidos de TV Azteca.

“Un consejo a Atala Sarmiento: Regrésate a España, eso en lo que estás no vale la pena. A Horacio, bueno a él solo que siga de lambiscon de Salinas Pliego, la dignidad ya la perdió”, “Sólo paso a decir que amo a Atala Sarmiento… cuando sabes que tu brillo está en tu casa! Simplemente es ella! Qué chingona!”, “¿Para eso regresaste de tu retiro? Tengo mis dudas”, “Que “Doña” volvió la Atala Sarmiento. Tanto que habló de Azteca y mírenla ya volvió”, “No esperaba menos de tan excelente mancuerna en la conducción, la experiencia gracia e inteligencia de ambos”, “Neta qué weva, esto fue una invitación a no ver mas este programa”, se puede leer entre los comentarios de la red social.

SEGUIR LEYENDO: