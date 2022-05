Paola Poulain, cuñada de Yuya, se lució en traje de baño tras liposucción

Paola Poulain se sometió a una lipoescultura a principios de mayo de este 2022 (Foto: Instagram)

Fue apenas el pasado 2 de mayo cuando Paola Poulain reveló a sus seguidores que se sometió a una liposucción para lograr una mejoría en su cuerpo, que sufrió ciertos estragos tras el embarazo de la influencer, quien dio a luz a unos gemelos que lamentablemente perdieron la vida a los pocos días tras el alumbramiento.

Para sentirse mejor con su cuerpo y con los efectos surgidos luego del embarazo, como flacidez en la piel y un aumento de talla, la cuñada de la popular Yuya se sometió a una operación estética, de la que también fue parte su pareja, Sergio Castrejón, conocido como Fichis en las redes sociales, donde ambos cuentan con miles de seguidores.

“Me van a sacar 4 litros de grasa, es un buen”, dijo la influencer a principios de mayo en el video titulado “Después del embarazo necesita una lipo” compartido en el canal Amor eterno, donde la pareja da cuenta de su día a día desde hace algunos años.

La pareja documentó en su canal el embarazo de Paola, quien sufrió una infección en el riñón antes de dar a luz (Fotos: Instagram @yuyacst / @sergecast)

“4 kilos... Qué chido, próximamente tendremos a una Pao totalmente curvilínea, delgada, se va a armar esto... Así las cosas, le van a quitar pancita y le van a poner nalguita”, añadió el hermano de Yuya.

Según lo declarado por el doctor Santino Figueroa, la joven de 29 años se sometió a anestesia general para soportar tres horas de cirugía, con un día de hospitalización, y salió con una faja post operatoria, además, por tres semanas se debió abstener de hacer ningún tipo de ejercicio, físico ni de contacto.

“Pandillas, me van a hacer una lipoescultura, me van a quitar la grasa del tórax, del abdomen, porque subí un buen de peso, y esa grasa, no creo que toda, me la van a poner en los glúteos”, dijo la cuñada de Yuya en dicho video antes de la intervención.

A la influencer le fueron extraídos cuatro kilos de grasa (Foto: Instagram)

Al paso de los días, durante las tres semanas posteriores a su cirugía, Pao compartió el proceso de su recuperación, recomendó a su cirujano y dio a conocer parte de los masajes post operatorios a los que se sometió.

Fue el fin de semana que comenzó el 20 de mayo cuando la influencer y médico de profesión presumió su nueva figura en las playas del Caribe mexicano. Con algunas instantáneas colgadas en su cuenta de Instagram, la cuñada de la creadora de contenidos más popular de México dejó ver los resultados de su procedimiento estético.

Desde la Isla Holbox en Quintana Roo, Paola Poulain se dejó ver en las imágenes en pequeños trajes de baño que enmarcan su “nueva cintura” y revelan la forma que tomaron sus caderas tras la intervención.

Paola Poulain sufrió la pérdida de sus gemelos recién nacidos en noviembre de 2021 (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, los comentarios de algunos de sus más de 570 mil seguidores inundaron la caja de comentarios de las publicaciones: “Realmente fenomenal e increíble”, “Así estabas antes, sólo te devolviste a la gran figura que tienes”, “Qué lipo tan armoniosa te realizaron, súper bonita te quedó”, “Quedó increíble y apenas va poco tiempo, espero que se siga cuidando para seguir teniendo ese cuerpazo”, “Qué rápida recuperación, no manches, cuerpazo”.

Paola Poulain y Sergio Castrejón vivieron un duro episodio cuando en noviembre de 2021 perdieron a los bebés que procrearon, a los pocos días de haber nacido. Y es que la influencer tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia debido a afectaciones derivadas de una infección en el riñón de la joven.

La joven de 29 años es médico de profesión y cuenta con un canal de YouTube al lado de su pareja (Foto: Instagram)

Tras la hospitalización y luego de dar a luz, los bebés se mantuvieron en estado de gravedad hasta que a tres días de su internamiento, la pareja dio a conocer que los gemelitos no habían podido sobrevivir.

“Dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi siete meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos inolvidables minutitos. Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente”, escribió la joven de 29 años entonces.

SEGUIR LEYENDO: