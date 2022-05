Pao Poulain, cuñada de Yuya, se sometió a liposucción: “Quitar pancita y poner nalguita”

Paola Poulain se sometió a una liposucción para recuperar su figura tras embarazo

El 8 de noviembre pasado se dio a conocer la lamentable noticia de que Sergio “Fichis” Castrejón -hermano de Yuya- y su pareja, la influencer Paola Poulain, perdieron a los bebés que procrearon debido a afectaciones derivadas de una infección en el riñón de la joven.

Tras la hospitalización para practicarle una cesárea de emergencia de Paola, y luego de dar a luz, los bebés se mantuvieron en estado de gravedad hasta que a tres días de su internamiento, la pareja dio a conocer que los gemelitos no habían podido sobrevivir.

“Dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi siete meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos inolvidables minutitos. Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente”, escribió la también médico de profesión.

Poulain es esposa de Sergio Castrejón, con quien tiene el canal "Amor eterno" (Fotos: Instagram @yuyacst / @sergecast)

La lamentable noticia causó conmoción entre los seguidores de la pareja de creadores de contenido, pues ya anteriormente habían narrado las dificultades que habían experimentado para por fin poder convertirse en padres, y siendo la espera de gemelos para ellos un motivo de celebración que se vio ensombrecido con el repentino alumbramiento que derivó en la muerte de los bebés, quienes incluso ya contaban con un perfil de Instagram manejado por sus padres, quienes cuentan con cientos de miles de followers en sus redes sociales.

Ahora, seis meses después del duro suceso, Pao Pulain y Sergio Castrejón continúan su vida y se reponen de la tragedia con terapia psicológica y el apoyo de sus seres cercanos. La pareja de esposos, quienes cuentan con un canal de YouTube donde comparten su vida en conjunto, decidieron dejar Cuernavaca temporalmente para radicar en Zacatepec, Morelos, de donde ella es originaria, y así poder estar más cerca de sus familiares.

A medio año de la pérdida de los bebés, los youtubers retomaron su canal Amor eterno, donde comparten detalles de su día a día y se mantienen en contacto con sus seguidores, a quienes apoyan “pandillas” y quienes no los dejaron solos en la tragedia que experimentaron en noviembre pasado.

La youtuber tenía poco más de seis meses de embarazo cuando tuvo que someterse a un parto adelantado Foto: Instagram@paopoulain

Hace unos días, “Fichis” o “Serge”, como también lo conocen sus seguidores, comentó que su esposa Pao se sometería a una intervención quirúrgica con motivos estéticos, ya que el embarazo le había provocado mucha flacidez en la piel, y dicha cirugía la ayudaría a sentirse mejor con su cuerpo.

“Me van a sacar 4 litros de grasa, es un buen”, dijo la influencer en el video titulado “Después del embarazo necesita una lipo” compartido en el canal. “4 kilos... Qué chido, próximamente tendremos a una Pao totalmente curvilínea, delgada, se va a armar esto... Así las cosas, le van a quitar pancita y le van a poner nalguita”, añadió el hermano de Yuya.

Según lo declarado por el doctor Santino Figueroa, la joven de 29 años se sometió a anestesia general para soportar tres horas de cirugía, con un día de hospitalización, y salió con una faja post operatoria, además, por tres semanas se debe abstener de hacer ningún tipo de ejercicio, físico ni de contacto.

La pareja había documentado en su canal el embarazo de Paola (Foto: Sergio Castrejón / IG)

“Pandillas, me van a hacer una lipoescultura, me van a quitar la grasa del tórax, del abdomen, porque subí un buen de peso, y esa grasa, no creo que toda, me la van a poner en los glúteos”, dijo la cuñada de Yuya en dicho video antes de la intervención.

Ha sido este lunes 2 de mayo cuando Poulain confirmó que ya fue intervenida y se encuentra en recuperación. Incluso la influencer ya tuvo su primera cita post operatoria y el médico le dijo que su recuperación es favorable, por lo que muy pronto podrá presumir su nueva figura.

SEGUIR LEYENDO: