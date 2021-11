Fichis, hermano de Yuya, anunció que Paola Poulain está en terapia intensiva: “Los bebecitos están graves”

Sergio Castrejón está casado con Paola Poulain, quien se encuentra en terapia (Foto: Sergio Castrejón / IG)

Paola Poulain no la está pasando muy bien, así lo dio a conocer el influencer Sergio Castrejón, su pareja, quien reveló en sus historias de Instagram que la también creadora de contenido tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital para que se le practicara una cesárea.

La intervención a la que fue sometida la cuñada de la popular youtuber Yuya deriva de una fuerte infección en el riñón, por lo que los médicos determinaron internarla y no poner en riesgo a los bebés que recién nacieron.

Fue el youtuber conocido como Fichis quien dio a conocer en sus redes sociales que su esposa fue ingresada a terapia intensiva, y al tiempo ha ido actualizando a sus 1.3 millones de seguidores respecto a la evolución en la salud de su esposa.

“Hola, Pao está en terapia intensiva, está estable pero tiene una infección fuerte, le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, los bebecitos están en terapia intensiva, están graves”, escribió el hermano de Yuya.

La influencer se sometió a una cesárea de emergencia (Foto: Instagram/@paola.poulain)

Y es que la infección en el riñón, misma que ya se estaba tratando, había empeorado, ocasionando así el adelanto del parto a las 27 semanas de embarazo.

“Por más que intenté no pude aparecer en este video. Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa. Ya quiero verla, pero aún no me dejan pasar, sólo me dieron informes”, dice en el preocupante mensaje de Castrejón.

El creador de videos también compartió un mensaje escrito por puño y letra de Pao Poulain, y comentó que aunque no puede verla, sí pudo obtener el escrito de su parte, donde le pide que “coma bien”.

“Hola mi amor, ya salí de la cesárea como a las ocho, no pude ver a los bebés, solo vi los piecitos de uno, como en mi sueño, te extraño mucho, no olvides que te amo mucho, tengo muchísimo dolor pero estoy manteniéndome fuerte, te adoro, come bien por fa, bebé”, se lee en el manuscrito cuya foto compartió Fichis.

Tras la filtración de un supuesto mensaje escrito por Poulain, Yuya dejó de seguir en redes a su cuñada (Foto: Instagram@yuyacst/@paola.poulain)

La noticia ha causado conmoción entre los seguidores de la pareja de influencers, pues ya anteriormente habían narrado las dificultades que experimentaron para por fin poder convertirse en padres, y siendo la espera de gemelos es para ellos un motivo de celebración que se ve empañado con este repentino alumbramiento.

Esta noticia surge semanas después de que Paola Poulain fuera señalada por algunos usuarios de las redes sociales de intentar comerciar con las imágenes del bebé de su cuñada Yuya. Y es que salieron a la luz unas capturas de pantalla presuntamente escritos por la influencer donde ofrece ventilar información y fotografías de la famosa youtuber y de su recién nacido, Mar.

Y es que se filtró un supuesto mensaje con el que Poulain buscó negociar fotos y detalles sobre el nacimiento del bebé de la influencer y el cantante Siddhartha por un monto económico.

Una cuenta creada por los fans de Yuya y exclusivamente dedicada a Mar, llamada “universo marsito”, dio a conocer el mensaje donde supuestamente Paola le propuso un trato.

La esposa de Fichis aseguró no estar involucrada en dicha polémica (Foto: historias de Instagram/pao.poulain)

“Hola oye yo te puedo ayudar mandándote fotos de Mar para que las publiques, solo no digas nada, podemos ser equipo. ¿Qué dices? También puedo mandarte información sobre Yuya por ejemplo de las cirugías que tiene y dónde se hizo algunas”, se lee en el mensaje que presuntamente envió Poulain.

Además, según le propuso mandarle la dirección de su mansión de Cuernavaca y Guadalajara todo a cambio de dinero. De igual manera se puede leer: “Info más privada te la puedo vender si quieres y aunque me delates hay información que no sólo tengo yo sino también las ridículas fans de ella que se hacen llamar Cactuyers, o sus modelos de ‘bailando juntos’ que van a su casa a hacer las sesiones”.

Tras estas especulaciones, Mariand Castrejón, nombre real de Yuya, dejó de seguir a su cuñada en Instagram, y la hoy madre de gemelos hizo lo propio. Al momento la poseedora de más de 13 millones de followers en Instagram no ha comentado nada respecto al parto de la esposa de su hermano.

