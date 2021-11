Fichis, hermano de Yuya, y su esposa Paola Poulain sufrieron la pérdida de sus bebés

No es la primera vez que Paola se ve envuelta en un escándalo en contra de Yuya (Foto: Instagram/@paola.poulain)

Luego de que hace unos días el youtuber Sergio Castrejón, hermano de Yuya y también conocido como Fichis, comunicara en sus redes sociales que su esposa, la también influencer Paola Poulain había sido hospitalizada de emergencia debido a afectaciones derivadas de una infección en el riñón, ahora surge una lamentable noticia.

Y es que Poulain, quien se encontraba en su semana 27 de embarazo, tuvo que ser sometida a cesárea para dar a luz a sus dos bebés. Tras ello, la creadora de contenido permaneció en terapia intensiva; y los bebés, en estado de gravedad.

Así lo compartió Fichis, el hermano de la influencer más popular de México:

“Hola, Pao está en terapia intensiva está estable, pero tiene una infección fuerte, le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, los bebitos están en terapia intensiva, están graves”, compartió “Serge”.

Foto: Sergio Castrejón / IG.

“Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa. Ya quiero verla, pero aún no me dejan pasar, solo me dieron informes”, dijo Sergio en video de YouTube.

Ante este panorama y a tres días de su internamiento, Paola Poulain compartió en su cuenta de Instagram la lamentable pérdida de sus hijos. Así lo dio a conocer la noche de este domingo:

“Dicen que al destino le gusta jugar a prometer aquello que no puede dar. Gracias, mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi siete meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos inolvidables minutitos.

Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente.”

Yuya y Paola Poulain (Foto: Instagram@yuyacst/@paola.poulain)

La joven adjuntó al mensaje una fotografía donde aparece posando en un jardín mostrando su avanzado embarazo.

Y es que Sergio Castrejón y su esposa estaban esperando la llegada de gemelos, quienes se convertirían en los primos más cercanos del pequeño Mar, primogénito de la popular Yuya, nacido a finales de septiembre pasado.

Esta lamentable noticia llega después de que la pareja de youtubers documentaron el arduo proceso que siguieron para poder convertirse en padres, tratamientos que han compartido en su canal de YouTube Amor eterno.

La youtuber tenía poco más de seis meses de embarazo cuando tuvo que someterse a un parto adelantado Foto: Instagram@paopoulain

La pareja esperaba con emoción la llegada de los anhelados bebés, e incluso ya tenían contemplado un nombre para ellos: Mila y Miel. Desde el 4 de noviembre, día en que Fichis dio a conocer el estado de alarma en la salud de su familia, no había vuelto a comunicar a sus seguidores más detalles de la evolución de la salud de su esposa, y es hasta ahora cuando Paola dio a conocer la noticia en la publicación que al momento cuenta con más de 116 mil reacciones en Instagram.

La pareja de creadores de contenido ya tenían destinada una cuenta de Instagram para sus pequeños, en la cual aun sin presentar contenido ya contaba con cien mil followers.

Esta pérdida es la segunda que sufre la pareja, pues en una ocasión anterior lograron un embarazo, pero a las pocas semanas Paola sufrió un aborto. Los esposos habían confiado a sus seguidores que estaban felices de por fin poderse convertir en padres, y creían que Mila y Miel serían ‘’los bebés milagro’' con los que por fin podrían aumentar su familia.

La cuenta de los bebés ya contaba con una considerable cantidad de seguidores Foto: Captura de pantalla

*Información en desarrollo