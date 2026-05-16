México

Acompañada de un robot, Claudia Sheinbaum inaugura Bachillerato Nacional en Yucatán

La mandataria cortó el listón junto con el gobernador del estado y otros funcionarios

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La mandataria inauguró el Bachillerato desde Mérida, Yucatán
La mandataria inauguró el Bachillerato desde Mérida, Yucatán (Captura de pantalla mejorada con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, Yucatán. Junto con el gobernador del estado, Joaquín Jesús Díaz Mena, y otros funcionarios, la mandataria cortó el listón a lado de un robot que, ubicado al centro de todos, participó en la inauguración.

A través de sus redes sociales, la presidenta compartió una corta transmisión en la que se le ve inaugurar este CBTIS que busca fomentar la educación y la tecnología en el estado de Yucatán.

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Antes de cortar el listón, se ve a la mandataria reunirse junto con los demás funcionarios que participaron en la ceremonia y saludar al robo, el cual se encuentra en medio portando únicamente una playera de color blanco, igual que el resto de los presentes.

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