Fernando Lozada, Brenda Zambrano y Robbie Mora le cuentan a Infobae todo sobre “Resistiré”

Elenco de la segunda temporada (Foto: MTV y Paramount +)

La espera para los amantes de los reality shows de supervivencia ha terminado. Resistiré llegará a las pantallas de MTV este lunes 21 de marzo a las 21:00 -México- con una nueva temporada que promete no solo ser diferente a su primera entrega, sino incluso hasta ser superior a otros programas con la misma temática ya que en voz de algunos de sus integrantes se aseguró que todo aquello que le gusta al público estará presente.

Bajo la conducción de Faisy y Estefanía Ahumada un grupo de personalidades y deportistas competirán por el gran premio de medio millón de dólares. Las 16 celebridades e influencers serán “abandonados” en una locación desconocida en Colombia sin alimentos, ni techo, sin abrigo, ni la posibilidad de comunicación con el exterior.

Ellos deberán encontrar un refugio y sobrevivir administrando correctamente el medio millón de dólares en efectivo. Cada dólar que gasten en comida, herramientas y lujos durante su estadía, se descontará del gran premio en la final. Deberán resistir en equipo y llegar a la final de la competencia para ganar el jugoso premio en efectivo que han administrado en conjunto.

Brenda Zambrano y Fernando Lozada participarán en su segunda temporada (Fotos: MTV)

Los participantes se dividirán en dos equipos: el naranja y el azul. En medio del aislamiento y privaciones, deberán trabajar en equipo, ganar los retos físicos y evitar que sus integrantes sean eliminados. Además, será clave evitar caer en “tentaciones y lujos” para no descontar dinero de la gran suma colectiva y poder alzarse con la mayor suma en el episodio final.

“Esto es diferente, obviamente van a tener un poquito de Brenda explosiva, enojada y peleas chicos, muchas peleas. Va a ver muchas sorpresas, les digo que esta temporada no tiene nada que ver con la primera, esa es una razón de porque la tiene que ver [...] todo lo que vieron en la 1 es diferente a la 2 porque las personalidades de cada uno son diferentes”, expresó Brenda Zambrano, quien después de formar parte de varias temporadas en Acapulco Shore hará su debut en el reality prometiendo superar toda expectativa que se pueda tener de ella.

Por su parte Alba Zepeda no solo se mostró contenta por estar doblemente al aire con la novena temporada de la Familia Shore y Resistiré 2, incluso confesó que no sabía nadar por lo que tuvo que someterse a clases para mejorar todo aquello que pudiera tenerla en desventaja con sus compañeros: “Yo no sé nadar ja,ja,ja, entonces tuve muy poquito tiempo para poder prepararme pero ahí todos los días intenté hacer lo mejor que pude para mínimo sobrevivir”, expresó.

Eduardo "Chile" y Alba Zepeda (Foto: MTV)

Fernando Lozada es parte del talento masculino que en esta nueva aventura de televisión buscará no solo obtener el increíble premio sino también demostrar que es un gran deportista: “Yo creo que aquí lo más cabr*n es que nos conocemos muchísimo a nosotros mismos y conocemos mucho a los demás entonces ahí en esos días de grabación realmente ellos me conocieron más que muchos amigos míos que tengo años tratando, porque ahí estás expuesto al cien por ciento y te vuelves muy vulnerable también”, agregó.

Kim Shantal y Robbie Mora regresan a la señal de Paramount + después de una exitosa temporada dentro de La Venganza de los Ex Vip y manifestaron su felicidad por participar en un proyecto como este: “A mí si me van a ver en todas las facetas, pero se dio lo mejor de mí y yo sé que les va a emocionar mucho verme en este formato porque a parte de ser parte de mi lista de deseos ‘quiero vivir un reality de supervivencia’, porque me reté y los voy a dejar con un buen sabor de boca”, mencionó Shantal.

De "La Venganza de los Ex Vip" a "Resistiré" (Fotos: MTV)

“Mi experiencia fue buenísima y hermosa porque a pesar de que tuve unos roces hasta con los de mi propio equipo pues me la pasé increíble. Lo de no comer bien o descansar está fuerte pero de ahí en fuera lo que vieron en la Venganza me verán haciéndolo también acá”, expresó Mora.

