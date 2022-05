Negaron acceso a Bárbara Torres, “Excelsa” en “La Familia P. Luche”, a alfombra roja de cinta de Eugenio Derbez

La actriz trabajo con él en “La Familia P. Luche”

Eugenio Derbez regresó a México y lo ha hecho de gran manera pues todo lo relacionado a él ha generado gran controversia en diversos medios de comunicación y redes sociales. El popular comediante se encuentra en tierra Azteca promocionando la película The Valet, última producción en la que participó la intérprete que brilló en la época del Cine de Ficheras Carmen Salinas, pero ahora un viral video ha comenzado a dar de qué hablar.

Durante una alfombra roja de dicha película, muchas celebridades acudieron a acompañar a su amigo, jefe y colega de profesión por lo que muchos rostros conocidos fueron captados en lo que parecería solo se un evento social, pero ahora es tendencia por lo raro e incómodo que fue para una famosa no poder acceder a diferencia de sus compañeros, siendo que trabajó durante muchos años en el proyecto más popular y recordado del actor en México: La Familia P. Luche.

Bárbara Torres, mejor conocida como Excelsa en el programa de comedia más exitoso en las últimas décadas para Televisa, acudió como el resto de sus colegas a acompañar a Eugenio en el estreno de su película y a pesar de que desfiló como todos, un video en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz ha dejado al descubierto que aparentemente no la reconoció el personal de seguridad que coordinó el evento - o no estaba en la lista-, pasando un bochornoso momento.

En dicha toma, se puede observar que el staff habla con la actriz, pues momentos previos se le había dejado pasar a Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez Saint Martin, Junior P. Luche y Ludoviquito P.Luche, pero ella siendo la popular sirvienta Excelsa en dicho programa de Derbez no se le deja pasar. Según la comunicadora, a la actriz que recientemente fue eliminada del reality show de Televisa Univision, Las Estrellas Bailan En Hoy, no se le permitía la entrada por motivos aún desconocidos.

Aunque en sus redes sociales, como Instagram, subió fotos y videos en donde se le puede ver sonriente y disfrutando el evento, con la descripción “Como me divierto en las alfombras rojas #ElValet”, la incómoda situación ha generado controversia en redes sociales pues hay quienes aseguran que no tenía un dress code (código de vestimenta) adecuado y que tal vez eso puedo haber sido el principal motivo, así como quienes incluso mencionan que no estaba invitada o que se le habían pasado unas cuantas copas, pues su apariencia era bastante relajada y con el cabello despeinado.

“Esta raro todo porque está claro que pasan primero los dos chicos y ellos como que iban con ella, entonces ¿porqué no la dejan pasar?”. “El vestido como de funeral, el cabello fatal, neta parece que estaba borracha y por eso no la dejaban pasar, porque cualquier en México la reconoce justo por ser Excelsa en La Familia P. Luche”. “Si vemos detenidamente el payaso de seguidoras como que le dice a los otros que no está en lista o algo así y por eso como que no la dejaba pasar, aunque siento que los demás si la reconocieron y por ello abogan qué onda. Lo raro sería si realmente estaba en lista o no”, escribieron los usuarios.

La Familia P. Luche: la pelea entre Derbez y Azcárraga

Hace unos días, Emilio Azcárraga negó que Eugenio Derbez haya sido vetado de la empresa que dirigía, el actor no se quedó callado y de la misma forma burlesca con la que el directivo lo señalo por supuestamente haber mentido y molestarse porque no le quieren dar los derechos de La Familia P. Luche, él detalló cómo habría sido bloqueado de Televisa México por sus declaraciones en contra del tren Maya.

