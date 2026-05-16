Hombre choca y abandona automóvil en Toluca: autoridades descubrieron el cuerpo de una mujer en la cajuela

El accidente ocurrió en Paseo Tollocan, en Toluca, Estado de México. (X @VigiaCiudadano7)

El pasado martes 12 de mayo se registró un fuerte accidente en el que un automóvil Chevy de color guinda se estrelló contra un poste sobre Paseo Tollocan, en Toluca, capital del Estado de México (Edomex).

Sin embargo, lo que parecía un simple accidente, se convirtió en un caso que investigan las autoridades de la entidad, debido a que al llegar para verificar lo que había ocurrido, notaron que no había ninguna persona dentro del automóvil a quien pudieran auxiliar, y al inspeccionar a fondo el coche, encontraron el cuerpo de una mujer con marcas de violencia, por lo que se investiga si se trata de un caso de feminicidio.

PUBLICIDAD

En un principio, la mujer no fue identificada, sin embargo, de acuerdo con información difundida por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, por medio de sus redes sociales, ya se logró saber de quién se trata.

Según el periodista, la mujer fue identificada como Wuendy Saraí Pavón, una joven de 32 años de edad que fue reportada como desaparecida en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información del reportero, la familia de la mujer denunció, hace unos días, que había salido de su hogar, sin embargo, no volvió a su casa.

(X @c4jimenez)

Identifican a presunto responsable

También Carlos Jiménez compartió una imagen del rostro del presunto responsable, así como información para identificarlo. Según el periodista de nota roja, en una publicación de su cuenta de la red social X, se trata de Mario Hernández Vega, un presunto ex reo, quien, señala, es acusado de desaparecer, asesinar y abandonar el cuerpo de Wuendy Sarai Pavón Torres tras chocar el automóvil en el que llevaba su cadáver, en Toluca, capital del Estado de México.

PUBLICIDAD

Además, el periodista también compartió la ficha de búsqueda de la joven. Según lainformación de dicha ficha, la joven fue vista por última vez el pasado 11 de mayo en la colonia Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX).

Además, se detalla, al momento de su desaparición vestía un pantalón negro, una blusa negra sin mangas, y una chamarra negra de vinipiel, así como tenis negros.

PUBLICIDAD

Como señas particulares, se menciona que la joven tiene un tatuaje en la mano derecha, en la parte de la muñeca, en forma de corazón, en el dedo medio también se señala que cuenta con un tatuaje en forma de anillo y una perforación en la nariz del lado derecho.