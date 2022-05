“La voy a apoyar siempre”: Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre salida de Silvia Pinal en obra de teatro

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán posando (IG: silvia.pinal.h)

Alejandra Guzmán se encuentra de nuevo en México, tras un largo periodo en Estados Unidos realizando una de las giras pop más importantes en los últimos años con la que era su más grande enemiga y ahora podría ser una amiga, Paulina Rubio en el “Perrísimas Tour”.

Tras su llegada, fue inevitable que algunos medios de comunicación no le preguntaran sobre la polémica que se ha generado en las últimas semanas con su madre, la primera actriz Silvia Pinal, y la obra de teatro Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, que inició funciones el pasado 8 de mayo y terminó abruptamente su temporada con solo dos funciones realizadas por la última diva del Cine de Oro mexicano.

Por ello, Alejandra Guzmán habló por primera vez sobre ello, rompiendo el gran silenció que había mantenido, sobre lo que pensaba de que su madre ya en la tercera edad continúe trabajando y siendo de alguna manera “expuesta” a las críticas en medios de comunicación, redes sociales con numerosos memes y hasta algunos comunicadores como Gustavo Adolfo Infante y Pepillo Origel que han causado debates sobre el límite que un periodista debe tener con ciertos temas.

La obra estelarizada por Silvia Pinal fue estrenada este domingo 8 de mayo (Foto: Cuartoscuro)

“Mi mamá es muy feliz en el escenario y yo creo que se merece todo lo que ella desee, su público la ama y yo la voy a apoyar siempre”, expresó la intérprete de grandes éxitos musicales en español como Hacer El Amor Con Otro, Volverte a Amar y Día de Suerte, ante diversos medios de comunicación que insistieron en que emitiera una opinión.

Al notar que no daría más declaraciones sobre los supuestos audio filtrados del productor de la obra donde habla ,mal de la primera actriz y parte del elenco, la prensa no dudó en preguntarle qué había pasado con su compañera, La Chica Dorada, durante uno de sus últimos conciertos, pues la gira Perrísimas Tour ha finalizado por el momento. De manera sorpresiva contestó: “¿Cómo, la toquetearon? Yo no vi nada, yo creo que no me contó a mí”.

Es importante recordar que el pasado 18 de mayo , cuando a la Chica Dorada, en un momento de la noche, decidió bajar del escenario para poder cantar con su público el tema Nena, que hizo a dueto con el cantante español Miguel Bose; sin embargo, y entre todo el caos que se formó, la cantante interrumpió la música para denunciar la presunta agresión de la que había sido víctima por parte de un guardia, a quien además le recriminó por faltarle al respeto, en lugar de protegerla de forma pública paralizando el show.

Paulina Rubio acusó a equipo de seguridad de tocarla indebidamente

El momento se viralizó gracias a que los asistentes que grababan subieron a sus redes sociales el momento en el que la hija de Susana Dosamantes expresó: “Paren la música, paren la música”, dijo en inglés, para después dirigirse directamente al sujeto: “Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad”.

¿Alejandra Guzmán la responsable de la salida de Pinal de la obra de teatro?

En entrevista para el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, el hijo de la diva del Cine de Oro mexicano y el cantante Enrique Guzmán aseguró que la preocupación de Alejandra Guzmán fue la principal razón para que él en conjunto con Sylvia Pasquel decidieron retirar a su madre de la obra de teatro y la gran polémica que se ha generado respecto al acoso de algunos medios de comunicación y la inquietud de sus fans por mantenerla menos expuesta a burlas y memes como se han difundido en redes sociales.

Luis Enrique Guzmán destapó la verdad sobre el retiro (Foto: Captura de pantalla)

“Ella hizo lo que quería hacer, que era subirse al escenario, lo vimos en sus ojos y tuvo la gran satisfacción de sentir luces, público, aplausos y gran ovación. Pero, Alejandra me expresó su preocupación y Sylvia y yo nos sentamos y dijimos ‘Ya´. Con todo este problema que está surgiendo alrededor de la obra, creo que ya ni siquiera es lo que tendría que haber sido, que es una obra para niños”, expresó el integrante de la dinastía Pinal.

