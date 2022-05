Paulina Rubio denunció acoso sexual durante concierto en vivo: “Él me tocó y es guardia de seguridad”

Paulina Rubio acusó a equipo de seguridad de tocarla indebidamente

La gira Perrísimas Tour parece estar destinada a los grandes escándalos y controversias. A pesar de que aseguran que todo podría tratarse de mercadotecnia para impulsar las ventas y carreras de sus dos populares artistas, en su última presentación ocurrió un desafortunado momento en el que el guardia de seguridad acosó sexualmente a Paulina Rubio, provocando que se parara el concierto.

Todo ocurrió el pasado 18 de mayo , cuando a la Chica Dorada, en un momento de la noche, decidió bajar del escenario para poder cantar con su público el tema Nena, que hizo a dueto con el cantante español Miguel Bose; sin embargo, y entre todo el caos que se formó, la cantante interrumpió la música para denunciar la presunta agresión de la que había sido víctima por parte de un guardia, a quien además le recriminó por faltarle al respeto, en lugar de protegerla de forma pública paralizando el show.

El momento se viralizó gracias a que los asistentes que grababan subieron a sus redes sociales el momento en el que la hija de Susana Dosamantes expresó: “Paren la música, paren la música”, dijo en inglés, para después dirigirse directamente al sujeto: “Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad”.

Lamentablemente todos los visuales disponibles en internet no permiten ver con claridad el momento exacto en el que el integrante de seguridad habría acosado sexualmente a la cantante, por lo que la división de opiniones ya ha llegado a generar un debate sobre sí fue actuado o no. Lo que es una realidad es que ninguna mujer debería vivir este tipo de situaciones y de esa forma ya le han mostrado colectivos feministas a la Chica Dorada, debido a que aún no hay información sobre si hay denuncia o acción legal, su apoyo incondicional.

“Aquí no importa si eres famosa o no, somos mujeres y nadie nos debe tocar ni arriba de un escenario, ni en el transporte público ni en nuestras casas”. “Cuando se burlan por nuestras marchas y manifestaciones ponganse a pensar que a una mujer muy exitosa en pleno concierto en vivo la acosan sexualmente, esta cabr*n lo que vivimos nosotras día a día. Nadie hace nada”. “Esos hombres y algunas mujeres que dicen que ella lo hace para llamar la atención, ¿están bien de su cabeza? No ven todo lo que está pasando en el mundo con nosotras, no hay razón para mentir”. “Pleno 2022 y un idiota se atreve a meterle la mano a una mujer enfrente de miles de personas, neta esos machitos no entienden nada”, escribieron usuariuos en redes sociales.

Por el momento Alejandra Guzmán y Paulina Rubio no se han pronunciado sobre el tema en sus redes sociales, sin embargo han compartido videos y fotos sobre las presentaciones asegurando y dejando en claro que las rivalidades son parte del pasado para ambas.

“Perrísimas Tour”: la gira escándalo

Hace unas semanas comenzó Perrísimas Tour, proyecto musical que por primera vez unió a dos grandes estrellas mexicanas que no sólo han conquistado como fuertes representantes del pop, también estuvieron envueltas en la polémica por su supuesta enemistad que habría iniciado durante su juventud; se trata de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.

Hasta el momento, las presentaciones han sido todo un éxito en Estados Unidos y se espera que pronto lleguen a México. Tanto la Reina de Corazones como la Chica Dorada han brillado en el escenario con sus espectaculares outfits, pero hace unos días la integrante de la dinastía Pinal se robó las miradas del público con un radical cambio de look, abandonó su cabellera y apareció completamente calva.

