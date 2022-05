Alejandra Guzmán habría sido la responsable de la salida de Silvia Pinal de obra de teatro

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán mantienen buena relación (IG: silvia.pinal.h)

Tras semanas de polémica en torno a su estado de salud, su familia e incluso supuestos audios filtrados donde rumores de acuerdos extraoficiales han salido a la luz, Silvia Pinal no regresará a la obra de teatro Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, tras solo dos funciones realizadas. Ahora, su hijo Luis Enrique Guzmán ha dado mayores detalles sobre cuál, según su versión, fue el motivo real para que la primera actriz mexicana ya no se presente en la apuesta infantil.

En entrevista para el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, el hijo de la diva del Cine de Oro mexicano y el cantante Enrique Guzmán aseguró que la preocupación de Alejandra Guzmán fue la principal razón para que él en conjunto con Sylvia Pasquel decidieron retirar a su madre de la obra de teatro y la gran polémica que se ha generado respecto al acoso de algunos medios de comunicación y la inquietud de sus fans por mantenerla menos expuesta a burlas y memes como se han difundido en redes sociales.

“Ella hizo lo que quería hacer, que era subirse al escenario, lo vimos en sus ojos y tuvo la gran satisfacción de sentir luces, público, aplausos y gran ovación. Pero, Alejandra me expresó su preocupación y Sylvia y yo nos sentamos y dijimos ‘Ya´. Con todo este problema que está surgiendo alrededor de la obra, creo que ya ni siquiera es lo que tendría que haber sido, que es una obra para niños”, expresó el integrante de la dinastía Pinal.

Luis Enrique está feliz de que su madre regresara a la actuación, pero ahora quiere su bienestar (Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

El pasado 8 de mayo se estrenó la versión “infantil” con un toque muy actualizado de uno de los clásicos más grandes del cine y teatro, la obra que marcaría el regreso de Silvia Pinal al teatro mexicano. El miércoles 18 de mayo la agencia de representación GP Gerencia de Prensa dio a conocer que el musical termina abruptamente su temporada, en la que la estrella apenas pudo dar sólo dos funciones, siendo Norma Lazareno quien la cubrió como su alternante el pasado miércoles 11 de mayo en la función de prensa donde la diva sufrió alteraciones en la presión arterial.

“Después de haber atravesado por una severa campaña de rumores, desprestigios y hasta una extorsión y tras haber iniciado su temporada el pasado domingo 8 de mayo, el productor Iván Cochegrus tomó la decisión de concluir la temporada de Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! El musical, para llevar a cabo una reestructuración en su historia, transformándose en Caperucita, el musical”, se lee en el comunicado difundido la tarde de este miércoles 18 de mayo.

La actriz pudo presentarse en la función de este domingo 15 de mayo (Foto: Instagram)

Sobre eso, Luis Enrique Guzmán también dio mayores detalles sobre cómo había ocurrido todo, aclarando que lleva una relación cordial con el productor de teatro y asegurando que el sueño de su madre fue cumplido, pero ahora lo importante es su salud.

“Ya mi mamá ya no regresa, ni a la obra ni nada, pero yo le deseo lo mejor a todos los productores, no nada más a Iván. Por el momento no, yo creo que su salud está primero y eso es lo que nos estaba preocupando que fue la razón por la que tomamos la decisión, de ya no comprometer a nadie en cuanto a la producción o a el público a que se sientan incómodos de estar en una función ya difícil para ella o que ella no se esté desenvolviendo como le gustaría”, señaló.

Alejandra Guzmán se encuenstra en Estados Unidos (Foto AP/Lynne Sladky)

Otro cambio que sufrirá la obra, es la salida de Mary Paz Banquells, a quien Iván Cochegrus “ofrece una disculpa pública por los audios malintencionados y manipulados que se descubrieron semanas atrás; mismos que las autoridades competentes se encargarán de aclarar”. La ex esposa de Alfredo Adame le daba vida al personaje de la madre de una Caperucita adolescente.

