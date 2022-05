Niurka Marcos habló sobre la primera vez que tuvo relaciones sexuales: “Tenía 13 años y él 19″

La cubana dijo que era muy joven cuando inició su vida sexual (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

La Casa de los Famosos 2 no ha dejado de dar de qué hablar y, en esta ocasión, Niurka Marcos no sólo contó sobre su primera experiencia en el ámbito sexual, sino que afirmó que esta sucedió cuando era menor de edad y con un hombre varios años más grande que ella.

Fue durante una emisión del programa de Telemundo donde La mujer escándalo se sinceró al respecto y platicó que en primera instancia no se sintió mal con la situación.

“Yo tenia 13 años y él 19, el fue el que me rompió el sisirisco y estuvo muy bien servido todo, todo suavecito, bonito, en un ambiente correcto, como dios manda mi primera vez. Enamoradísima”, inició.

Ante la sorpresa de sus compañeros de reality, la cubana ahondó en que no todo fue miel sobre hojuelas, ya que posteriormente el hombre le fue infiel.

Niurka dijo que su novio de aquel entonces le fue infiel (Foto: niurka.oficial / Instagram)

“Ya después me pegó el cuerno, porque los hombres a los 19 años ya les gustan las mujeres de 22-25 porque se los cog*n bien”, sentenció.

En este sentido, Niurka narró que en una ocasión acudió a visitar al joven y se percató que estaba abrazado y besándose con otra mujer.

“Entonces un día yo llegué a buscarlo, toda chiquita, tiernita, de 13 años. Tú sabes con mi mochilita, yo caminaba como una gimnasta, así con todos los músculos inflados y llego a la calle a buscar al novio y lo veo venir de allá para acá con una apiñonada”, señaló.

Unas nalgas de este tamaño, cuerpazo, cinturita así bella mujer joven de 23 años con un cabello negro. Me sentí el gargajo de la vieja.

Niurka comentó que después de presenciar la escena se dio la vuelta y se marchó del sitio con el corazón destrozado.

“Nunca me vio, nunca se enteró. Agarré un ride en Miraman hasta la parada de la 64 y cuando me monté y me senté en la ventanilla lloré, pero como no le dije nada, me la tragué por orgullo y me fue a buscar normal, nos encontramos normal en la escuela, en el entrenamiento, fue mi chalán a los 15 años, ve todo lo que aguanté, nada más ese cuerno aguanté en mi vida”, dijo.

La vedette apuntó que fue una relación difícil para ella, porque aún era pequeña, pero añadió que después de ese momento ya no se dejó de nadie más.

La cubana dijo que aprendió del hecho (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“Yo estaba muy chiquita y él estaba muy guapo y yo dije: ‘No importa, lo comparto’. Aparte fue el primero que me... entonces por eso dije: ‘Muchachita mejor aguántate y comparte”. Él me dejó a mí después de los 15″, finalizó.

Cabe recordar que hace unos días, Niurka habló durante LCDLF2 sobre Luis Miguel y confesó que, aunque le parece un gran artista, su calidad humana deja mucho que desear.

“A mí gusta Luis Miguel, me gustan las canciones de Romance porque son preciosas, me gusta escuchar su voz porque es espectacular, es la voz. Pero él como persona no me gusta, no me gusta como ha tratado a las mujeres (...) Le canta al amor, pero no lo ejerce. Esa es mi opinión, la mía, yo no se la impongo a nadie”, dijo la cubana en ese entonces.

