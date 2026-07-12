En alianza con la asociación Good Neighbors Guatemala, la empresa Exotik Nat entrega kits de higiene a 300 niñas de Zacapa

Tres personas sonríen mientras sostienen premios durante la ceremonia de Good Neighbors Guatemala 2026. (ExoticNat Guatemala)

Exotik Nat entregó 300 kits de higiene para niñas de Zacapa durante el Congreso de Salud Menstrual organizado junto a Aletse, una acción que se integra a una alianza con Good Neighbors Guatemala que, en cuatro años, ha beneficiado a más de 1.500 niñas en distintas comunidades del país.

La donación incluyó 300 desinfectantes y 600 jabones, y se canalizó a través del programa “Ciclos que Florecen”. La organización también anunció próximas actividades para ampliar el alcance de la iniciativa, entre ellas una carrera benéfica destinada a movilizar apoyo para que más niñas accedan a educación y productos de higiene menstrual.

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La acción tuvo como destino a 300 niñas de comunidades de Zacapa. El trabajo actual del programa tiene una presencia sostenida en ese departamento, en especial en La Fragua, donde busca reducir las brechas de acceso a información y productos básicos vinculados con la higiene menstrual.

La alianza acumula cuatro años de trabajo en comunidades de Guatemala

La entrega forma parte de una colaboración entre Exotik Nat, Aletse y Good Neighbors Guatemala que se mantiene desde hace cuatro años. En ese período, la iniciativa alcanzó a más de 1,500 niñas atendidas por la organización en distintas regiones de Guatemala.

El programa “Ciclos que Florecen” concentra esa intervención. Su eje es la promoción de la salud menstrual, la educación y el empoderamiento de niñas y adolescentes.

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Un grupo de 300 niñas de Zacapa celebra el apoyo de EXOTIK NAT en un congreso de salud menstrual, posando con certificados y bolsas en el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta incluye talleres educativos y prácticos sobre salud menstrual y autocuidado. También enseña la elaboración de toallas reutilizables, con el objetivo de dar herramientas que mejoren la calidad de vida de las participantes y favorezcan su permanencia escolar.

Erick Ramírez, gerente de Comunicación de Good Neighbors Guatemala, vinculó el desarrollo del programa a la red de apoyos construida por la organización. “Este programa es posible gracias a las alianzas estratégicas que hemos construido con organizaciones y empresas que creen en el desarrollo de las niñas. Queremos agradecer especialmente a Exotik Nat por confiar en el programa ‘Ciclos que Florecen’ y por apoyar a las beneficiarias con productos de higiene que son fundamentales para su bienestar y que muchas veces no están disponibles en las comunidades donde trabajamos”.

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El congreso puso el foco en educación, información e higiene menstrual

La participación de Exotik Nat en el Congreso de Salud Menstrual se enmarcó en una agenda impulsada junto a Aletse para promover educación, bienestar y acceso a información sobre salud menstrual. Según la información difundida por la organización del encuentro, la marca incorporó sus productos a las bolsas de donación destinadas al programa.

Desde Aletse también se indicó que el trabajo territorial se desarrolla con niñas de Acatenango y de Zacapa, especialmente en La Fragua. Allí se combinan contenidos de salud menstrual, educación y talleres prácticos en los que las participantes elaboran sus propias toallas reutilizables.

Telma Arteaga, gerente de mercadeo de Exotik Nat, planteó que la intervención debe abordarse de manera amplia. “Creemos que la salud menstrual debe abordarse desde una perspectiva integral, que incluya educación, acceso a información y condiciones adecuadas de higiene. Nos sentimos orgullosos de contribuir a esta causa junto a Good Neighbors Guatemala y de que esta acción forme parte del Congreso de Salud Menstrual que impulsamos junto a Aletse para seguir sensibilizando y promoviendo el bienestar de las niñas y adolescentes guatemaltecas”.

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La empresa señaló además que, más allá de su actividad comercial y del desarrollo de productos elaborados con ingredientes naturales, en esta ocasión su prioridad fue aportar a una causa social vinculada con el desarrollo y bienestar de niñas y adolescentes. Good Neighbors Guatemala convocó a la población a sumarse a las próximas actividades del programa, incluida la carrera benéfica que buscará reunir apoyo para ampliar el acceso a educación y productos de higiene menstrual.