Actor de “Mi corazón es tuyo” despotricó contra Juan Osorio: “Un productor muy desagradable”

Osorio ha producido múltiples telenovelas (Fotos: Televisa/Instagram Juan Osorio)

Juan Osorio ha destacado en el mundo del espectáculo por ser uno de los productores de telenovelas más reconocidos a nivel nacional, pero ahora fue duramente criticado por el actor Abraham Batarse, mejor conocido como Simón León, quien lo acusó de ser “de lo peor”.

Fue durante una transmisión del programa SNSerio donde el famoso narró los malos momentos que pasó durante su debut en Mi corazón es tuyo a la cual entró gracias a que Carmelita Salinas creyó en él.

“En cuanto me vio (Carmen Salinas) que me estaba preparando, que me estaba esforzando, habla con un productor muy desagradable que hace novelas. Le dice: ‘Mete a mi muchacho para que salga en una novela’, ella con tal de dar exposición. Ahí voy, pero yo no sabía ni madres de actuación. Estaba Jorge Salinas, Pablo Montero, que es mi compa. Me acomodan ahí”, narró.

De acuerdo con Abraham, Juan Osorio le habría solicitado que grabara unas canciones para añadirlas al melodrama, pero su primera decepción vino, cuando después de haberlas hecho, jamás fueron utilizadas en el producto final.

Simón León habló de cuando trabajó con Juan Osorio (Foto: Instagram snserio)

“Juan Osorio es de lo peor, a mí no me cae bien esa persona. Ese cabrón me humilló ahí en la novela, me trató de lo peor. Me dice: ‘Quiero que grabes dos canciones para la novela para que salgan las cortinillas y como tema principal’. En ese momento batallé muchísimo para conseguir un buen productor, me fui a Los Ángeles y conseguí dos productores de buen nivel”, contó.

No arranca mi tema, no arranca la canción, y yo: “¿Qué pasa, esto no quedamos?”. Como que le empieza a dar coraje al señor y no sé si se enoja, pero de repente me empieza a poner papeles…. en una de esas me pone a hacer una escena donde me pone a bailar en una novela que se llama Mi corazón es tuyo; está la actriz principal bailando en un table dance y yo soy mesero en ese lugar, su escolta, su asistente.

Batarse apuntó que a él no le importaba el personaje que le dieran, porque él sólo quería trabajar, pero añadió que la actitud de Osorio fue lo que colmó su paciencia.

El productor reconoció que la muerte de Carmen Salinas le ha dolido mucho por considerarla casi como una madre (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Ya después lo vi portarse sangrón conmigo, me empezaba a exhibir en público. A mí se me hace una falta de respeto tremenda que exhibas a la gente en público, no ganas nada, se me hace de lo más naco y patán que puedas insultar a alguien enfrente de toda la gente”, comentó.

Otro momento que el actor denunció fue cuando en una escena él tenía que cantar y el público le lanzaría tomates podridos. Abraham señaló que tenía conocimiento de que así era la escena, pero que la aceptó por su necesidad de triunfar.

“Salí llorando, me sentí tan mal, me sentí humillado (...) Fue un antes y un después: al otro día no volví a aparecerme en la novela, le hablé al cuate que maneja su producción. Me resentí, se me hizo mala onda, siento que para triunfar claro que hay que tragar mierda, pero decentemente”, expresó el actor.

Cabe señalar que, hasta el momento, Juan Osorio no ha emitido ninguna declaración al respecto.

