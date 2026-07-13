Colombia

Charles Chapman responde tras ser apartado del empalme y niega haber hablado en nombre del Gobierno electo

El abogado publicó una aclaración luego de que el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella lo apartara del proceso de empalme por unas declaraciones sobre el trabajo y la cotización por horas

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Charles Chapman López, abogado laboralista, es el presidente de la firma Chapman Wilches - crédito charleschapmanlopez/X
Charles Chapman López, abogado laboralista, es el presidente de la firma Chapman Wilches - crédito charleschapmanlopez/X

Horas después de que el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella desmintiera versiones sobre una supuesta reglamentación del trabajo y la cotización por horas, Charles Chapman habló. A través de un comunicado difundido el domingo 12 de julio, el abogado respondió a la controversia y explicó su posición frente a las declaraciones que originaron el pronunciamiento oficial y, posteriormente, su salida del equipo de empalme.

En su menaje, Chapman sostuvo que nunca habló en representación del presidente electo ni de la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto. Afirmó que sus declaraciones fueron estrictamente jurídicas y rechazó que se le atribuyera el anuncio de decisiones que, según insistió, nunca comunicó como oficiales.

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Charles Chapman aclaró que en ningún momento asumí la vocería del presidente electo - crédito Charles Chapman
Charles Chapman aclaró que en ningún momento asumió la vocería del presidente electo - crédito Charles Chapman

La reacción del abogado llegó después de que la oficina de comunicaciones del Gobierno electo calificara como “completamente falso” que existiera una determinación para reglamentar el trabajo o la cotización por horas. Además, aclaró que Chapman ya no hacía parte del equipo de empalme y que no estaba autorizado para fijar posiciones institucionales ni anticipar políticas públicas.

Frente a ese escenario, Chapman aseguró que recibió con tranquilidad la decisión de ser apartado del proceso de empalme, labor que desempeñaba de manera ad honorem. No obstante, consideró necesario hacer una precisión pública ante la información que circuló durante los últimos días y que, a su juicio, terminó desvirtuando el alcance de sus declaraciones.

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El abogado fue enfático al señalar que “En ningún momento asumí la vocería del Presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme”. En esa misma línea, aseguró que siempre dejó claro ese punto durante la entrevista concedida al medio Valora Analitik y reiteró que jamás afirmó que el nuevo Gobierno fuera a expedir un decreto para reglamentar el trabajo por horas.

Charles Chapman López, abogado y asesor técnico del Partido Conservador - crédito Charles Chapman López
El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella aclaró que no ha tomado ninguna decisión sobre la reglamentación del trabajo o la cotización por horas y desautorizó las declaraciones atribuidas a Chapman - crédito Charles Chapman López

Chapman explicó que la conversación con ese medio se produjo en un congreso académico, en el que participó como panelista, y sostuvo que dicho espacio no guardaba relación con sus funciones dentro del proceso de empalme. Según relató, al conocer la publicación detectó que varios titulares y afirmaciones no reflejaban con precisión lo que había expresado, por lo que solicitó las respectivas correcciones.

De acuerdo con su versión, el periodista reconoció los errores, ofreció disculpas y manifestó que realizaría los ajustes correspondientes. Incluso, aseguró conservar los registros de las conversaciones en las que, según afirmó, se admite que hubo imprecisiones en la forma como fueron presentadas sus declaraciones.

Sobre el fondo del debate, Chapman insistió en que su intervención se limitó a una explicación jurídica sobre la reforma laboral actualmente vigente. Recordó que esa norma ya contempla la posibilidad de cotizar por tiempo parcial, figura que incluye modalidades por semanas, días u horas. Por esa razón, sostuvo que resultaba improcedente interpretar sus palabras como el anuncio de una decisión futura del Gobierno electo o atribuirle a esa administración una medida que, según explicó, ya existe en el ordenamiento jurídico.

El abogado explicó que sus afirmaciones sobre la cotización por horas correspondían a una interpretación jurídica de la reforma laboral vigente y no al anuncio de una decisión oficial-crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS
El abogado explicó que sus afirmaciones sobre la cotización por horas correspondían a una interpretación jurídica de la reforma laboral vigente y no al anuncio de una decisión oficial-crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

El abogado recalcó que lo expuesto durante la entrevista correspondía únicamente a su interpretación del contenido de una ley ya aprobada y no a una comunicación oficial sobre políticas que pudiera adoptar el próximo Gobierno. A su juicio, esa diferencia fue ignorada en la difusión de la información y terminó alimentando una controversia que, aseguró, nunca debió producirse.

Mientras tanto, el Gobierno electo reiteró que las afirmaciones atribuidas a Chapman no representan su posición institucional y recordó que cualquier decisión oficial será comunicada únicamente a través de los canales autorizados. Además, advirtió que la circulación de versiones sin respaldo oficial puede generar confusión entre trabajadores, empleadores y la ciudadanía.

En el final de su pronunciamiento, Chapman expresó su deseo de que este episodio sirva para fortalecer el rigor informativo y el debate público. “Confío en que este episodio sirva para recordar la importancia de transmitir con fidelidad las declaraciones públicas y de privilegiar el debate basado en hechos. No podemos permitir que la mentira, la desinformación y la división desplacen el debate sobre los verdaderos problemas del país.” Finalmente, cerró con un mensaje dirigido a la ciudadanía: “Para concluir, hago un llamado a los colombianos para que apoyemos al gobierno electo y no nos dejemos dividir.”

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