El Salvador

República Dominicana: Instituto de Transporte Terrestre abre nueva oficina de licencias, con capacidad para emitir 200 al día

La nueva sede permitirá a 29.772 propietarios de vehículos de la provincia obtener, renovar o duplicar el documento sin trasladarse a otras demarcaciones, como parte de la ampliación territorial del servicio

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Intrant en Hato Mayor: qué trámites habilita la primera ventanilla provincial y qué servicios quedan incluidos (Foto cortesía Presidencia de la República)
Intrant en Hato Mayor: qué trámites habilita la primera ventanilla provincial y qué servicios quedan incluidos (Foto cortesía Presidencia de la República)

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inauguró una oficina para licencias de conducir en Hato Mayor, la primera en esa provincia, para que los ciudadanos puedan obtener o renovar el documento sin trasladarse a otras demarcaciones, tal como anunció este sábado el portal de la Presidencia de la República.

La sede podrá emitir hasta 200 licencias por día y esta nueva dependencia está en la calle Ramón Matías Mella, frente a la Gobernación Provincial, y beneficiará de manera directa a 29.772 propietarios de vehículos de Hato Mayor del Rey, Sabana de la Mar, El Valle, Yerba Buena, Mata Palacio, Guayabo Dulce y Las Cañitas.

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El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, junto con la gobernadora provincial Maribel Simón de Reyes y el director general de Presupuesto José Rijo Presbot, además del senador Cristóbal Castillo, el alcalde de Hato Mayor Amado de la Cruz y el encargado de la Gestión Presidencial en la provincia Freddy Capellán.

Alcance del servicio y plan de expansión

La oficina se enmarca en el plan de expansión del organismo para ampliar la cobertura de estos servicios de 14 a 32 demarcaciones en todo el país.

La sede opera frente a la Gobernación Provincial, promete resolver gestiones en un solo lugar y marca el inicio de una expansión nacional cuyo ritmo está bajo la lupa (Foto cortesía Presidencia de la República)
La sede opera frente a la Gobernación Provincial, promete resolver gestiones en un solo lugar y marca el inicio de una expansión nacional cuyo ritmo está bajo la lupa (Foto cortesía Presidencia de la República)

Los usuarios podrán tramitar emisiones nuevas, renovaciones y duplicados, licencias para motocicletas, atención al personal de la Policía Nacional, evaluaciones médicas (Cemeco), exámenes teóricos y pruebas prácticas para motocicletas, con el proceso completo en un mismo lugar. El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00.

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¿Qué adelantaron las autoridades?

Morrison afirmó que la apertura responde al compromiso de modernizar y descentralizar el servicio: “Hoy, Hato Mayor comienza una nueva etapa. Esta oficina permitirá que miles de ciudadanos realicen sus trámites sin recorrer largas distancias, con un servicio moderno, ágil y seguro. Nuestro compromiso es seguir llevando soluciones donde la gente las necesita y garantizar que cada dominicano tenga acceso a servicios de calidad”.

Según Morrison, la habilitación acompaña la implementación de una nueva licencia de conducir con tecnología de última generación, mayores estándares de seguridad y reconocimiento internacional.

Simón de Reyes sostuvo que la oficina responde a una necesidad de la provincia al reducir costos y tiempo de traslado, mientras Rijo Presbot destacó el compromiso del presidente Luis Abinader de acercar los servicios públicos a la ciudadanía.

El proyecto incorpora tecnología reciente, estándares de protección más altos y un esquema pensado para evitar traslados, con un límite diario que condiciona la demanda desde el primer día (Foto cortesía INTRANT)
El proyecto incorpora tecnología reciente, estándares de protección más altos y un esquema pensado para evitar traslados, con un límite diario que condiciona la demanda desde el primer día (Foto cortesía INTRANT)

Además, esta semana también el Intrant y la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) acordaron la suspensión del incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros en Santiago, tras una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte.

Ambas entidades anunciaron la instalación de una mesa de diálogo para evaluar la estructura de costos del sector y revisar las condiciones operativas, en cumplimiento de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. De acuerdo con un reporte del gobierno, la decisión se adoptó luego de que la CNTT anunciara un aumento en el pasaje para las rutas de Santiago, medida que queda sin efecto mientras se desarrolla el proceso de análisis técnico.

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