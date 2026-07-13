El adiós a la Selección Mexicana: afición toma el Ángel de la Independencia para celebrar por última vez

Decenas de aficionados se reúnen por última vez para despedir a la Selección Mexicana y al Mundial 2026 (Zurisaddai González/ Infobae)

La actuación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 provocó que la afición se uniera en festejos masivos, miles de personas tomaron el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma para hacer de las calles una fiesta mundialista. Pero, luego de la eliminación ante Inglaterra en octavos de final, la euforia terminó.

Sin embargo, la tarde de este domingo 12 de julio, decenas de personas participaron en la convocatoria para el “Adiós de la Selección Mexicana” que surgió en redes sociales para hacer, por última vez, el “quiere volar”, llenar de espuma al de al lado y convertir a Reforma en una pista de baile.

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Alrededor de las 17:00 horas, un grupo numeroso de aficionados con la camiseta del Tricolor empezaron a llegar a inmediaciones del Ángel de la Independencia, y así como cuando jugó México en el Mundial, la gente empezó a bailar el “Payaso de rodeo”, canción que se convirtió en un himno, volvieron a arrojar espuma y ondear banderas de México.

Decenas de personas se congregaron en el Ángel de la Independencia para despedir al Tri y a los festejos mundialistas que los acompañaron durante este tiempo hasta la eliminación del Tri (X/ @OVIALCDMX)

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