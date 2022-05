Niurka despotricó contra Luis Miguel: “Le canta al amor, pero no lo ejerce”

Niurka criticó a Luis Miguel (Fotos: Instagram)

Desde su llegada a La Casa de los Famosos 2, Niurka Marcos no ha dejado de dar de qué hablar y, en esta ocasión, no arremetió contra alguno de sus compañeros, ni protagonizó un polémico momento con Laura Bozzo, sino que se fue en contra del cantante Luis Miguel, el cual no está en el reality.

Todo comenzó cuando Luis Potro Caballero, ex integrante de Acapulco Shore, estaba debatiendo que Luis Miguel era de los mejores cantantes que hay y señaló que Brenda Zambrano creía que Bad Bunny era el que debía llevar ese título.

Ante esto, Niurka decidió intervenir y señaló que El Sol no era un ejemplo como muchos consideran, pues -según ella- no ha sido responsable afectivamente ni con sus parejas, ni su familia.

“A mí gusta Luis Miguel, me gustan las canciones de Romance porque son preciosas, me gusta escuchar su voz porque es espectacular, es la voz. Pero él como persona no me gusta, no me gusta como ha tratado a las mujeres, ni el legado que ha dejado como ser humano, como familia. No me gusta nada de él.

“Le canta al amor, pero no lo ejerce. Esa es mi opinión, la mía, yo no se la impongo a nadie”, sentenció.

La cubana ha causado opiniones encontradas en los fans del programa (Foto: Instagram/@telemundo)

En este sentido, La mujer escándalo tocó el tema de Aracely Arámbula y ahondó en que ella es muy cercana a la actriz. Asimismo, aseguró saber de primera mano que el cantante de éxitos como Ahora te puedes marchar o La incondicional no es buena persona.

“Lo sé porque soy amiga de la madre de sus hijos”, dijo, pero fue interrumpida por Mayeli Alonso, la cual sentenció: “Sí, pero ella no define quién es él”.

Para ese momento, la conversación se estaba tornando más intensa y Niurka apuntó que Araceli era una persona muy cercana para ella y que además:

“Públicamente, lo que se ha visto, lo que se ha publicado y que es evidencia es que su récord (de Luis Miguel) habla que es inestable en sus relaciones, de que enamora, utiliza y deja a las mujeres llorando en depresión”.

A pesar de todo lo anterior, Niurka no negó admirar al Sol por su trayectoria artística, pero puntualizó que eso no eliminaba su percepción respecto a cómo ha manejado su ámbito laboral.

“Él me gusta como cantante, como artista porque es un ching*n y canta como los ángeles y en sus canciones invoca al amor, pero no lo ejerce por su comportamiento. Él no ha dejado un legado que diga: tiene una estabilidad, cuida a una familia (...) ni ha salido en la prensa, ni lo dice la mamá de sus hijos, ni nada. O sea que se puede probar”, concluyó.

Cabe recordar que en fechas recientes Niurka se conmovió hasta las lágrimas después de que Laura Bozzo le pidiera una disculpa por tratarla mal durante los pocos días que llevan en el reality de Telemundo.

“Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he vivido muchos problemas de bullying y creo que siempre estoy a la defensiva. Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”, dijo la peruana, tras sentar la pauta de una tregua con la polémica vedette.

