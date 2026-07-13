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Tradwife: la tendencia que genera preocupación por los derechos de las mujeres ¿podría llegar a México?

Mujeres que renuncian al voto y defienden la vida doméstica, el fenómeno tradwife sacude el debate por la igualdad

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Tres paneles muestran a una mujer pelando papas en una cocina, una familia numerosa posando y una mujer rubia preguntando sobre ser esposa tradicional
El boom de las tradwives desafía la idea de igualdad: mujeres que quieren volver a los roles de los años cincuenta. (Instagram)

El auge de las tradwives, mujeres que promueven el rol tradicional femenino en redes sociales, ha reactivado debates sobre los derechos políticos y sociales de las mujeres.

Algunas figuras de este movimiento han llegado a cuestionar el sufragio femenino, lo que ha encendido alertas en México y América Latina.

Durante un encuentro reciente en Texas, varias participantes expresaron estar dispuestas a ceder el derecho al voto a sus esposos, argumentando que el jefe de familia debe ser el representante político del hogar.

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Esta postura, aunque minoritaria, ha generado controversia por su posible impacto en el debate público sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Las tradwives defienden un modelo donde la mujer se dedica al hogar, la crianza y el apoyo al esposo como único proveedor, reivindicando una visión inspirada en la década de 1950.

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Sin embargo, especialistas y usuarios en redes sociales advierten sobre los riesgos de asociar esta tendencia con propuestas que podrían limitar derechos conquistados por las mujeres en el último siglo.

¿Qué es una tradwife y cómo surge la tendencia?

El término tradwife, de “traditional wife”, describe a mujeres que, por decisión propia, asumen un rol tradicional en el matrimonio: priorizan las labores domésticas, la maternidad y el apoyo al esposo, dejando en segundo plano la vida pública y profesional.

La tendencia surge en países anglosajones, donde mujeres como Savanna Faith Stone y Estee Williams han popularizado el concepto en TikTok e Instagram.

Sus contenidos muestran escenas domésticas y recetas con una estética que remite a los años cincuenta y sesenta.

Muchas monetizan sus videos, logrando autonomía económica y visibilidad pública gracias a las redes, aunque promueven un modelo tradicional.

Debate sobre el derecho al voto y la representación política

En eventos recientes, líderes del movimiento han planteado que la representación política debería recaer en el jefe de familia.

Savanna Faith Stone ha declarado que Estados Unidos podría adoptar un sistema de voto por hogar, argumentando que las mujeres suelen inclinarse por opciones más liberales.

Algunas participantes afirman que cederían su derecho individual al voto para favorecer valores conservadores.

Estas ideas preocupan porque recuerdan debates superados con la aprobación de la 19.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el sufragio femenino desde 1920.

Aunque no hay iniciativas legislativas para revertir este derecho, el solo hecho de que se discuta evidencia polarización ideológica.

¿Por qué preocupa en América Latina?

En México y otros países latinoamericanos, la tendencia tradwife resuena de forma particular.

La “elección” de quedarse en casa y depender económicamente del esposo no es una opción real para millones de mujeres, sino resultado de la falta de oportunidades laborales, la desigualdad y la pobreza.

En la región, una de cada cuatro mujeres carece de ingresos propios y el trabajo doméstico no remunerado representa una parte significativa del producto interno bruto, según organismos internacionales.

Especialistas advierten que promover el modelo tradwife puede agravar la vulnerabilidad económica de las mujeres, especialmente en contextos de violencia familiar o divorcio.

La falta de autonomía financiera limita la posibilidad de salir de relaciones abusivas y perpetúa la desigualdad estructural.

En redes sociales, el fenómeno tradwife también plantea riesgos de radicalización.

Investigaciones muestran que, tras consumir videos de tradwives, las plataformas suelen recomendar contenido de extrema derecha, lo que facilita el acceso a discursos ultraconservadores que buscan restringir derechos como el acceso al trabajo, la educación y la participación política.

La doble jornada y la paradoja de la idealización doméstica

Algunas tradwives argumentan que el agotamiento por la doble jornada —trabajar fuera y encargarse del hogar— justifica regresar al modelo tradicional.

Sin embargo, esta solución no es viable ni deseable para la mayoría.

Además, muchas de las impulsoras del movimiento son empresarias digitales que, usando su autonomía económica y habilidades tecnológicas, promueven un mensaje que invita a renunciar a esos logros.

El movimiento rara vez visibiliza los riesgos de la dependencia económica ni la violencia que enfrentan muchas mujeres en América Latina.

Tampoco reconoce que el ideal del ama de casa fue históricamente un privilegio de clase y raza, y estuvo fuera del alcance de millones de mujeres indígenas, negras o empobrecidas.

Ballerina Farm tradwife (Instagram/@ballerinafarm)
Especialistas advierten que promover el modelo tradwife puede agravar la vulnerabilidad económica de las mujeres, especialmente en contextos de violencia familiar o divorcio. (Instagram/@ballerinafarm)

¿Podría expandirse en México?

El debate sobre las tradwives no es solo una moda. Su auge coincide con una ola global de gobiernos conservadores que han cuestionado los avances en igualdad de género.

Especialistas y activistas advierten que, bajo la apariencia de una elección personal, pueden difundirse mensajes que debilitan derechos colectivos fundamentales.

En México, la difusión de este contenido podría tener impacto, dada la brecha de género, la violencia contra las mujeres y la falta de servicios de apoyo.

El riesgo está en que la tendencia normalice la dependencia económica y refuerce estereotipos que perpetúan la desigualdad.

El debate sobre el movimiento tradwife sigue abierto.

Especialistas señalan que su mensaje puede influir en los derechos de las mujeres en un contexto donde la igualdad y la autonomía son temas centrales en la agenda pública.

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