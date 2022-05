Consuelo Duval recordó cuando rompió la biblia de una monja: “En realidad iba a pegarle a ella”

Consuelo Duval participa en Netas Divinas (Foto: @consueloduval/ Instagram)

Consuelo Duval se ha ganado el corazón del público a lo largo de los años debido a protagonizar personajes como Federica en La familia P.Luche o Nacaranda en La hora pico, pero en esta ocasión, la famosa causó conmoción al revelar que una vez le rompió a una monja su biblia.

Fue durante la más reciente emisión de Netas Divinas donde Consuelo recordó el reciente altercado de Will Smith en los Premios Oscar 2022 y reveló un episodio violento que ella tuvo cuando estudiaba en una escuela religiosa.

“Estaba en la secundaria y en mi libro, atrasito, mi amiga me puso una carta. Simulé que estaba leyendo el libro, pero en realidad estaba leyendo la carta. Nada más oí que en el salón hicieron ‘Tssss’, volteo y ahí estaba atrás la maestra viéndome leer la carta”, relató.

Consuelo contó que tras ser descubierta, la profesora tomó una seria medida contra ella, lo cual la hizo enfurecer.

La famosa dijo que le quería pegar a la maestra (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

“Me agarra la carta y la rompe. Cables despegados: fui a su escritorio, agarré la Biblia y se la rompí”, dijo.

En realidad, yo iba a pegarle a ella, pero sentí la energía del salón, de mis compañeras, como haciendo ‘No’. Entonces no le pegué a ella, pero agarré su Biblia y se la rompí, le dije “Para que vea lo que se siente”.

Ya para ese punto, las cosas pintaban en contra de Duval, pues contó a sus compañeras de programa que tras el incidente fue suspendida del colegio.

“Obvio me corrieron un mes y reprobé hasta el día de hoy esas dos materias”, contó la también comediante.

Las reacciones en el foro no se hicieron esperar y Paola Rojas mencionó que se sentía contrariada por la situación:

Consuelo Duval contó una difícil anécdota (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

“No sé quién está peor, porque Biblia consigues otra y carta no” a lo que Natalia Téllez agregó: “También mucha Biblia, ¿pero no es muy violento con la niña? Me parece muy violenta”.

Cabe recordar que hace unos días, Consuelo Duval explicó cómo se sintió respecto a la entrada de Galilea Montijo al programa de Unicable.

Y, aunque añadió que no la considera su amiga, se molestó por las especulaciones en donde aseguró que en caso de realmente no tolerarla, lo haría notar.

“Ay, no, eso se me hace una verdadera mamad* y me saca muy cañón de mis casillas. Quien me conoce, porque he sido total y absolutamente transparente, sabe que si me encabronara que Galilea estuviera en el programa lo haría evidente”, dijo ante un encuentro con los medios.

Duval habló sobre su relación con Galilea Montijo (Fotos: Cuartoscuro Instagram/@consueloduval)

Consuelo explicó que ha mencionado que Galilea no es su amiga porque no ha sido parte de los momentos más importantes de su vida, ni ha compartido grandes anécdotas con ella, pero sí la considera una gran compañera.

Aunado a ello, comentó que Netas Divinas las hará tener un vínculo más fuerte y podrán iniciar una estrecha amistad.

“Es mi compañera, la conozco hace muchos años. No es mi amiga, lo reitero porque no nos hemos ido de pedas, porque no sabe mi historia, porque no estuvo cuando mi papá se murió. ¿Sabes? Por muchas cosas no es mi amiga pero lo va a ser, a pesar de todos y de todo lo que digan”, añadió.

