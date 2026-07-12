Daniella Monet revive la era Nickelodeon: el regreso de “Victorious” y la historia detrás de su audición para “Hannah Montana”

Daniella Monet afirmó en The Zach Sang Show que el universo de Victorious ya regresó con la serie Hollywood Arts (Captura de video)

El spin-off de Victorious ya terminó de filmarse y tendrá a Trina Vega como una de sus protagonistas. La revelación la hizo Daniella Monet durante una entrevista en The Zach Sang Show, donde además recordó que fue una de las finalistas para interpretar a Hannah Montana antes de que el papel quedara en manos de Miley Cyrus.

En la conversación con Zach Sang, la actriz contó que la nueva serie transcurrirá nuevamente en Hollywood Arts, donde Trina regresará como profesora sustituta. También adelantó que la historia incorporará cinco estudiantes nuevos y que el proyecto llegará a Netflix, la plataforma de streaming.

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Además, repasó los inicios de su carrera y reveló que compitió por el papel de Hannah Montana, una experiencia que precedió a sus participaciones en Disney, Zack y Cody: Gemelos en acción, Zoey 101 y, más tarde, Victorious.

La actriz relató que el proyecto avanzó cuando Jake Farrow, guionista de Victorious, la llamó hace dos años mientras filmaba una película de Hallmark en Vancouver: “Me dijo: ‘Tengo esta idea, la estuve moviendo desde hace tiempo y parece que podría ocurrir, se siente como una derivación de Victorious. ¿Te interesaría?’”.

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Monet explicó en The Zach Sang Show que recibió la propuesta con reservas, después de volver a actuar tras al menos cinco años fuera de ese ritmo y con la intención de priorizar contenidos familiares: “Yo estaba como: ‘No sé, amo Hollywood Arts, amo la idea y amo Victorious, pero son tiempos complicados. ¿Cómo va a caer esto?’”.

Hollywood Arts ya fue filmada y llegará a Netflix con Trina Vega como profesora sustituta en la escuela de Victorious (Instagram: @daniellamonet)

También admitió que le resultó extraño convertirse en la protagonista visible de esta continuación: “Venía con muchos sentimientos de ‘¿por qué yo?’, mucho ‘¿por qué yo?’, y hasta hoy sigo pensando: ‘¿De verdad soy solo yo sentada en este sofá?’”.

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Cómo será Hollywood Arts y qué papel tendrá Trina Vega

Sobre la premisa de la nueva serie, Monet dijo que Trina vuelve a la escuela con una motivación interesada. “Básicamente veo una oportunidad en Hollywood Arts al entrar como profesora sustituta, porque creo que seguramente hay chicos con padres famosos, productores o directores, que podrían abrirme la puerta para convertirme en una superestrella”, dijo.

Luego añadió que ese punto de partida cambia con el avance de la historia: “Acepto este trabajo por egoísmo, tratando de encontrar mi oportunidad, y con el tiempo encuentro un propósito en ese trabajo”.

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La actriz precisó que el grupo principal tendrá cinco estudiantes nuevos y dejó abierta la puerta a regresos del elenco original. “Sí”, respondió cuando le preguntaron si habrá apariciones invitadas, antes de remarcar: “Si alguien quiere involucrarse, la puerta no podría estar más abierta. Es suyo tanto como mío”.

La nueva serie de Victorious presentará a cinco estudiantes nuevos y dejará abierta la puerta a apariciones del elenco original (Instagram: @daniellamonet)

La actriz también aclaró cómo se distribuirá la nueva producción. Explicó que Netflix será la plataforma principal de estreno, aunque recordó que la propiedad intelectual pertenece a Paramount, por lo que el contenido también estará vinculado con Paramount y Nickelodeon.

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En esa misma conversación, recogida por The Zach Sang Show, atribuyó el avance de la serie al rendimiento de Victorious en la plataforma: “Las cifras estaban ahí, y eso fue lo que ayudó a abrir la puerta a más”.

La actriz aclaró además que todavía no hay fecha de estreno y sostuvo que no hace falta haber visto la serie original para entrar en la nueva historia. “Puedes ver el primer episodio y el episodio piloto tiene suficiente presentación como para meterte en la serie”, afirmó, aunque adelantó que habrá guiños para quienes conozcan el material anterior.

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La audición de Daniella Monet para Hannah Montana

En el otro gran tramo de la entrevista, Monet recordó su prueba para Hannah Montana con una frase directa: “Éramos Miley, Taylor Momsen y yo”.

Daniella Monet explicó que Trina Vega entra a Hollywood Arts por interés personal, pero luego encuentra un propósito en ese trabajo (Instagram: @daniellamonet)

La actriz describió aquella jornada como una sesión larga en un edificio de Disney: “Nunca lo voy a olvidar, porque hubo momentos concretos, y recuerdo que estábamos en este edificio de Disney y había como un restaurante abajo, y pregunté si alguien quería papas fritas, porque pensé: ‘Este es un día largo’”.

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Cuando Zach Sang le preguntó si sentía que ese papel estaba destinado para ella, Monet respondió que así encaraba muchas de sus audiciones. “Cuando me involucro mucho en algo, trato de creer que es mío y entro en la sala con esa energía”, dijo.

A la vez, reconoció que una parte del oficio consiste en cortar ese vínculo si el resultado no acompaña: “La parte difícil de encarnar por completo esa experiencia es saber cómo apartarla muy rápido cuando no sale a tu favor”.

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Monet explicó que, en esa etapa, su representante no quería que se enfocara en Disney o Nickelodeon porque venía de una serie de cadena abierta. “Pensaban que pasas de una serie de cadena al cine y no miras atrás”, recordó.

La actriz aclaró que Hollywood Arts no tiene fecha de estreno y que no hace falta ver Victorious para seguir la nueva historia (Instagram: @daniellamonet)

Ella, en cambio, buscaba otra cosa: “No quiero hacer Virgen a los 40. No quiero hacer Juno. Quiero estar en Nickelodeon y Disney, y quiero estar rodeada de chicos”.

Ese impulso la llevó primero a Disney, donde hizo una reunión general de casting y se acercó a Hannah Montana, antes de un papel en Zack y Cody: Gemelos en acción. Después, según relató al programa, decidió apostar por Nickelodeon: “Fui a audicionar para Zoey 101 y eso pasó, y desde ahí se dio un pequeño efecto en cadena hasta que más tarde audicioné para Victorious”.

Daniella Monet recordó que fue finalista en la audición de Hannah Montana junto a Miley Cyrus y Taylor Momsen (Instagram: @daniellamonet)

Monet añadió que ya había habido conversaciones en un chat del elenco sobre una posible continuación de Victorious, aunque el panorama cambió cuando el proyecto se concretó. Recordó que Susana Martinez, de Nickelodeon, la llamó para avisarle que darían luz verde a la serie y que el anuncio saldría en 24 horas.

La actriz dijo que pidió más tiempo para avisar personalmente a sus antiguos compañeros antes de que se hiciera público. “Necesito asegurarme de hablar con todos y de que no solo sepan lo que pasó hasta este punto, sino de que tengo su apoyo”, recordó en The Zach Sang Show.