“Yo a la Britney Spears”: Shanik Berman posó sin ropa como la estrella del pop

La polémica comentarista de espectáculos emuló la más reciente foto de Britney Foto: Instagram

Tras años de lucha para poder liberarse de la tutela legal que le impuso su padre, Britney Spears se encuentra disfrutando su libertad, sin embargo, algunas actitudes que ha mostrado la llamada princesa del pop han provocado el desconcierto de sus seguidores, como las imágenes que la estrella ha compartido en sus redes sociales donde aparece desnuda.

Y es que poco después de admitir que su padre la hacía “sentirse fea” cuando era niña, Britney compartió una serie de imágenes caseras donde se le ve sin prenda alguna y tapándose estratégicamente los pezones y la zona púbica.

“Una cosa que me hizo la tutela y una de las cosas que más me dolieron es que siempre me decían que estaba gorda y que nunca era lo suficientemente buena… Mi papá siempre me hizo sentir que tenía que intentar, intentar, intentar. Gran momento.” escribió la cantante.

Britney Spears sorprendió con foto en topless tomada en México (Foto: Instagram)

“Él arruinó la semilla profunda de mi existencia, la semilla que me hacía sentir hermosa como cuando tenía 13 años, mi confianza, mi estilo, mi diálogo interno y sí, incluso mi vida sexual, todo completamente arruinado. Me hizo sentir fea, por lo tanto lo era”, continuó.

Fue el pasado 10 de mayo cuando la cantante estadounidense publicó la serie de fotografías y aseguró haberlas tomado en México antes de descubrir que estaba esperando a su tercer hijo, embarazo que finalmente no se concretó. “¿Por qué diablos me veo 10 años más joven en vacaciones?”

Esta faceta que está mostrado Britney ha llamado la atención de su público, pues mientras algunos aplauden su libertad de expresión tras trece años siendo tutelada, otros expresan su preocupación por la estrella del pop y el hecho de que probablemente exponga su intimidad sin reservas.

La estrella ha sido objeto de controversias sobre la salud mental y su liberación tutelar Foto: Instagram/@britneyspears

Y es que la cantante de Baby One More Time está experimentado su autonomía por primera vez en más de una década, por lo que algunos expertos aseguran que es posible que la artista esté descubriendo en su cuerpo cómo es su sexualidad en sus propios términos.

Ejemplo de ello es lo que Britney dijo anteriormente, que durante su tutela su cuerpo fue fuertemente vigilado y fue obligada a colocarse un DIU.

“A medida que avanzamos en la edad adulta, parte del viaje es poder encontrar tu independencia personal, tu voz personal... Así que definitivamente puede haber un deseo consciente o inconsciente de que ella comprenda sus propias necesidades y las exprese. O de comprender su individualidad y expresarla por su propia cuenta”, comentó un experto sobre el comportamiento actual de Britney.

Britney y su prometido, el modelo Sam Asghari, anunciaron la pérdida del embarazo de la estrella de 40 años Foto: Invision

Ahora, este 20 de mayo y tras anunciar hace unos días que lamentablemente no pudo desarrollar su incipiente embarazo del bebé que habría procreado junto a su prometido Sam Asghari, Britney volvió a publicar una imagen donde posa sin ropa.

Con el texto “Good My Ass Murica” escrito al pie, la cantante aparece tapando con una de sus manos su pezón izquierdo, y una puerta de madera tapando el derecho, además de un emoji de corazón en la zona pélvica. En pocas horas la imagen consiguió casi 700 mil Likes y llamó la atención de miles de internautas, entre ellos la de Shanik Berman.

La polémica periodista de espectáculos compartió en sus historias de Instagram una imagen donde se le ve sin una prenda y emulando la misma composición gráfica de la fotografía de la cantante de Toxic: “Yo a la @britneyspears”, escribió la también conductora de televisión de 63 años.

La conductora compartió la imagen en las efímeras instastories Foto: instagram

Por su parte, fue apenas este 15 de mayo cuando la estadounidense dio a conocer la lamentablemente pérdida de su hijo no nato: “Con nuestro dolor más profundo debemos anunciar que perdimos a nuestro pequeño milagro temprano en el embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre. Quizá deberíamos haber esperado un poco más de tiempo. Seguiremos intentando agrandar nuestra bella familia. Agradecemos todo el apoyo y pedimos privacidad en este difícil momento”, escribió en un post de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: