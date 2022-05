De “naco” hasta dinero para el dentista: qué pasó con Belinda y Christian Nodal después de su polémica ruptura

Nodal y Belinda dieron mucho de que hablar esta semana Fotos: Cuartoscuro

Sin duda, la relación entre Belinda Peregrin y Christian Nodal ha dado de qué hablar desde el inicio de su romance. Tras confirmar su noviazgo, los internautas, así como la prensa opinaron rápidamente sobre este suceso, ya que a poco tiempo de estar juntos la pareja celebró que cumplían meses plasmando diversos tatuajes que simbolizan su amor.

Lo que despertó innumerables críticas hacia Peregrin después de que varias de sus exparejas se tatuaron un diseño alusivo a ella.

Incluso, existieron planes de boda pues Nodal le pidió matrimonio a Belinda con un exuberante y costoso anillo de compromiso, lo que derivó a que las reacciones en redes sociales no se hicieran esperar.

A lo largo de toda su relación, los medios estuvieron pendientes de las polémicas que la pareja protagonizó, sin embargo, Christian Nodal anunció su ruptura por medio de su cuenta oficial de Instagram. Ante ello, varios rumores surgieron en la prensa, sobre las razones por las que Belinda y Nodal culminaron su romance. Ninguna especulación fue certera, pues los implicados no hablaron del tema.

Los cantantes se vieron envueltos en una gran polémica (Foto: Twitter)

Ambos retomaron su vida y proyectos, o eso parecía, dado que esta semana los cantantes se vieron envueltos en diversos dimes y diretes que causaron revuelo en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la madre de la actriz compartió en su cuenta de Instagram varios videoclips del concierto que tuvo su hija en Barcelona, los cuales fueron recibidos con muy buenos comentarios, ya que se percibía mucho apoyo hacia la intérprete de Amor a primera vista.

No obstante, hubo un comentario específico que llamó mucho la atención de la madre de Belinda, el cual decía: “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. Pues de inmediato Schull reaccionó con unos emojis de aplausos en respuesta a la usuaria, lo que dio a entender que compartió la misma opinión.

Asimismo, en una publicación distinta, la mamá de la cantante de Luz sin gravedad posteó una fotografía y escribió: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

La madre de Belinda arremetió en contra de Christian Nodal Foto: Instagram @schull.belinda Foto: Getty Images Foto: Instagram @belindapop

Luego de lo anterior, Nodal se enteró y reaccionó rápidamente por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde compartió a sus seguidores una captura de pantalla donde exhibió diversos mensajes en los que Belinda acudía a él para pedirle ayuda económica, aunado del siguiente texto:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”

Tras esta publicación, las redes sociales se volcaron, ya que esta acción confirmó que una de las razones de su ruptura fue por dinero, pese a que el cantante de género regional mexicano había negado estos rumores.

En consecuencia, los usuarios de Twitter no tuvieron piedad con el intérprete de Botella tras Botella y varios le señalaron que no estuvo bien mostrar públicamente la plática privada que tuvo con Belinda cuando aún eran pareja.

Conversación de Belinda y Nodal (Foto: Captura de pantalla/Tw elnodal)

“Si el problema es que según tú no te dejan sanar, ¿por qué no hablarlo con @belindapop?, ¿no dijiste que aún se hablaban?, pero, ¿por qué ventilar que le dabas dinero?, el cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos”, escribió una usuaria.

Christian no se quedó callado y respondió con un tweet desde su cuenta personal: “Sí lo hice, le llame varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer”.

Sin embargo, esta polémica no paró aquí, pues los mismos internautas protagonizaron una pelea, en la que varios apoyaron a Belinda, mientras otros le daban la razón a Nodal.

“Para toda esa gente ‘defendiendo’ a Belinda, aquí vemos claramente la molestia de Nodal, él también tiene derecho a defenderse, así que mejor ahorren todo ese tipo de hate hacia una persona que solo busca defenderse de lo mal que la pasó en su relación”. “Horrible como las belifans defienden a Belinda, cuando Nodal no se refiere a ella, sino a su madre, en fin, Team Nodal”, son algunos de los comentarios a favor del cantante.

El conductor de "El Pulso de la República" se burló de la polémica entre los cantantes (Foto: Twitter / @ChumelTorres)

“Imagínense querer demasiado a un wey y que después de tanto amor, al terminar habla pura basura de ti y tu familia, qué cringe Nodal y su patanería. Que el universo nos libre de ratas como esa”. “Se entiende que una persona como nodal no supere a una diosa como Belinda. Beli ya está en otro rollo morro, supérala. Lo que sea que haya dicho su mamá arréglalo con ellas directamente, no haciendo esto que claramente demuestra tu edad y deja mucho que desear, que penita esté vato”, colocaron otros cibernautas.

También, la creatividad de los usuarios en redes sociales salió a relucir, pues los memes sobre esta situación se viralizaron por todos lados. Además, diversas celebridades como Chumel Torres, mostraron sus dotes de comedia al opinar de la polémica.

Tras todas las especulaciones que arribaron con esta situación, personas cercanas a los famosos dieron sus testimonios, tal fue el caso de la maquillista de Belinda, la cual confirmó que la que decide sobre los proyectos de la cantante es su madre.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes al nuevo escándalo de los cantantes (Foto: Twitter / @ChavaRRivera)

Finalmente, los medios de comunicación, así como los usuarios esperaron la reacción de Belinda y su progenitora, fue entonces que en el matutino Venga La Alegría con motivo de darle réplica a la famosa, el conductor Ricardo Casares se puso en contacto con ella para poder presentar su versión de los hechos, sin embargo, la respuesta fue corta y contundente:

“A las nueve de la mañana le escribí a Belinda y me contestó: ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías’”, comentó el conductor.

Por otro lado, los internautas pidieron que se aplicará la Ley Olimpia, para así defender a Belinda del supuesto delito que Nodal estaría cometiendo al publicar conversaciones privadas en redes sociales. Sin embargo, no se ha confirmado nada.

Es claro que esta ruptura tan controversial ha traído consigo diversas especulaciones. Hasta el momento, ninguno de los implicados ha dado declaración puntual a la prensa.

