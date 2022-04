Christian Nodal confesó si le pidió a Belinda el anillo de compromiso que le regaló

Los artistas se comprmetieron en España (Foto: Instagram @angelcityjewelers, @nodal)

Ya pasaron más de dos meses desde la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, sin embargo, las especulaciones sobre su rompimiento siguen presentes. Tras confirmarse la noticia, tanto el público como algunas figuras del medio cuestionaron qué pasaría con el costoso anillo de compromiso que el intérprete mexicano le regaló a la artista española como símbolo de su amor debido a que, por obvias razones, sus planes de boda fueron cancelados.

En los últimos días, el cantante de Botella tras botella decidió regresar a sus redes sociales para compartir algunos detalles sobre sus próximas presentaciones y proyectos. Durante una transmisión de Twitch, Nodal respondió algunas preguntas de sus seguidores, quienes no dudaron en cuestionarlo sobre qué había pasado con la pieza de joyería valuada en 50 millones de pesos mexicanos.

“Dejen de pedir el anillo, ni él lo pide”, leyó el cantante en la sección de comentarios. Entre risas nerviosas respondió sin profundizar en el tema: “Correcto, gracias”. De esta manera confirmó que hasta el momento no le ha pedido a Belinda que le devuelva el anillo de compromiso que le regaló en mayo de 2021 durante su romántica propuesta de matrimonio.

Después de que trascendiera la propuesta de matrimonio, suguieron algunos memes en redes sociales. (Fotos: Captura de Twitter)

Cabe recordar que tras darse a conocer la ruptura, Niurka Marcos, Maribel Guardia y Sebastián Yatra, por mencionar algunas personalidades del medio, compartieron su punto de vista sobre qué debería pasar con la valiosa joya. Durante un encuentro con los medios, la vedette cubana comentó que Belinda no debería regresarlo porque fue un regalo que recibió.

“Que no se lo devuelva, porque él no te puede devolver las cog*das, las gozadas, las presumidas y las manoseadas. Que importa ahora, que lo venda, porque ya fue un regalo ‘mariquita, mariquita, lo que se da no se quita’ y se ching*. Yo lo dije, que bonito ese regalo de 3 millones de dólares porque al rato con esa mamad* se va a comprar su casa”, declaró desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Con el paso del tiempo, la controversia se fue desvaneciendo, pero resurgió con la reciente declaración de Nodal. Cabe aclarar que si alguno de los dos quiere regresar la pieza de joyería podrían hacerlo sin ningún problema, así lo confirmó uno de los encargados de Angel City Jewelers en entrevista con Venga la Alegría: “En el peor escenario, nosotros siempre trabajamos con clientes y sí aceptamos devoluciones. Pero no creo que eso sea un problema, esperemos eso nunca pase”.

La cantante sorprendió con sus declaraciones (Foto: Instagram/@belindapop)

Por otro lado, el intérprete de Dime cómo quieres habló sobre su decisión de mudarse a Estados Unidos, situación que ha destadado controversia en redes sociales. Al respecto, confesó que optó por vivir en Los Ángeles, California, debido a que considera que en el país no puede presumir libremente de sus propiedades y artículos porque causan revuelo entre la población.

“Es muy complicado vivir en México, no puedes tener nada a gusto, no puedes tener tu carro bonito ni tu casa bonita porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, comentó.

Finalmente, recordó que hace algun tiempo pasó por una situación incómoda luego de que sus vecinos terminaran por identificar su vivienda gracias a que el tipo de automóvil que tenía hasta ese momento era el único en todo el país.

LEÓN, GUANAJUATO 23JULIO3021.-Con un lleno total Christian Nodal, cantautor de música popular mexicana se presento en la Feria de León Guanajuato. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

“Tenía un Ferrari que nada más existía uno en todo México y pues era obvio que la gente sabía dónde estaba y cuándo pasaba, todo eso. No me gustaba que no había privacidad y aquí [Los Ángeles] es como que no importa, aquí hay un monton de gente que tiene sus carros, sus lujos, sus casas y todo, entonces no es como que la gente se sorprenda”, agregó en su transmisión.

