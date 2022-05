Christian Nodal y Belinda: el comentario con el que Chumel Torres se burló de la polémica

Chumel Torres se burló de la polémica entre Christian Nodal y Belinda (Foto: Instagram: @chumeltorres y @beliynodal)

Los nombres de Christian Nodal y Belinda volvieron a estar en el ojo del huracán después de que el intérprete de Adiós Amor filtrara una conversación que mantuvo con su ex prometida durante el tiempo que fueron novios. A través de su cuenta oficial de Twitter, el cantante originario de Sonora contestó tajantemente las indirectas que su ex suegra había lanzado en días anteriores.

Las declaraciones del intérprete de temas como Ya no somos, ni seremos o Se me olvidó causaron gran polémica pues, aunque han pasado un par de meses desde que la pareja anunció su separación, no se habían dado a conocer los motivos que propiciaron a que tomaran tal decisión. Fue con la publicación de Christian Nodal que se revelaron pistas sobre la verdad detrás de su ruptura.

De acuerdo con la conversación filtrada por el mismo Christian Nodal, durante el tiempo que estuvo comprometido con Belinda, la intérprete de Luz Sin Gravedad le pidió dinero para poder arreglarse los dientes, dejando entrever que el dinero fue uno de los motivos principales por los cuales terminaron. Respecto al contenido de los mensajes, cientos de internautas emitieron su opinión y, como recientemente Chumel Torres ha explorado una nueva faceta como comentarista de espectáculos, no dejó de emitir un peculiar mensaje con su sentido del humor tan característico.

El conductor de "El Pulso de la República" se burló de la polémica entre los cantantes (Foto: Twitter / @ChumelTorres)

Después de que la mamá de Belinda aplaudiera un comentario en Instagram donde le decían “naco” a Christian Nodal y colocara una imagen con la indirecta: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, el cantante respondió de forma contundente desde su cuenta de Twitter.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, escribió Nodal.

Pero eso no fue todo, ya que el intérprete de La sinvergüenza añadió a su publicación una captura de pantalla con una presunta conversación que mantuvo con Belinda cuando aún eran pareja.

La conversación de Nodal con Belinda (Foto: Captura de pantalla/Tw elnodal)

Chumel Torres y Gloria Trevi

Chumel Torres es conocido por sus puntuales y ácidos comentarios; si bien el conductor de El Pulso de la República se especializa en criticar a la política mexicana y a sus múltiples representantes, últimamente ha revelado su gusto por opinar respecto a temas de espectáculos, tal como lo hizo con en días pasados con la cantante mexicana Gloria Trevi.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el influencer chihuahuense desenterró el oscuro pasado de la intérprete de Zapatos Viejos con un irónico comentario sobre el escándalo que vivió a lado de Sergio Andrade.

Twitter: @AGM0128 , @ChumelTorres

Aunque el tema por sí solo sigue causando polémica entre el público mexicano, el empujón que le dio Chumel Torres volvió a convertir las redes sociales en un espacio de debate entre internautas pues, aunque muchos siguen cancelando a Gloria Trevi por su pasado, una gran parte de sus fanáticos la defienden argumentando que ella también fue una víctima de Sergio Andrade.

No obstante, fue Armando Gómez -esposo de Gloria Trevi-, quien salió a la defensa de su pareja con una contundente respuesta, en la que dejó ver que la intérprete de Diosa de la Noche pagó su debida condena y pidió a Chumel Torres que dejara de usar sus redes sociales:

“Esta por encima de la autoridad, te informo que @GloriaTrevi salió Absuelta por el Supremo Tribunal de la Justicia de la Nación de México. ¿Sabes lo que significa esa palabra Absuelta? Me gustaría de todo corazón que dieras buen uso a tus plataformas y no las utilices”, escribió Armando.

