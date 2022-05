La Academia 20 años: Lolita Cortés estaría dispuesta a regresar con algunos cambios para no repetir “errores”

Lolita Cortés participó como juez en "Las Estrellas bailan en Hoy", reality del programa Hoy. (Captura: Programa Hoy)

Hasta hace unas semanas, Lolita Cortés casi había descartado por completo su participación en La Academia 20 años debido a que no había tenido ningún acercamiento con el equipo de producción que se hará cargo del proyecto, sin embargo, ahora no descartó la posibilidad de integrarse al reality de canto ya que, después de sus declaraciones, establecieron comunicación con ella.

Durante una entrevista que concedió para el programa Ventaneando fue cuestionada sobre su posible colaboración en la nueva temporada de La Academia, show donde destacó por las fuertes críticas que lanzó hacia los participantes convirtiéndose en la Juez de Hierro. Por lo tanto, es considerada como una de las personalidades que no puede faltar en esta edición de celebración.

Con gran incertidumbre, la bailarina confesó que tras meses esperando un acercamiento por parte de la producción y después de lamentar que no había sido considerada para formar parte, confesó que en los últimos días recibió un llamado muy especial por parte de los encargados, no obstante, su participación sigue siendo un misterio porque todavía no se ha concretado.

Lolita Cortés confesó que no participaría en la nueva temporada de "Las Estrellas bailan en Hoy" porque los tiempos no coincidieron con su agenda. (Foto: @soylolacortes/ Instagram)

“Ahorita hubo un... no quiero decir ‘un llamado de atención’, hubo como un ‘Oye, queremos hablar contigo’ entonces hay un ‘Necesitamos hablar’”, declaró ante las cámaras del programa encabezado por Pati Chapoy.

La actriz no brindó más detalles al respecto, pero comentó que está dispuesta a escuchar propuestas de trabajo porque está feliz con la idea de poder regresar al proyecto que marcó una pauta en su carrera artística. Sin embargo, confesó que no está dispuesta a repetir algunos errores que habría tenido durante las anteriores generaciones porque piensa que sólo dañaron y no contribuyeron como esperaba.

“Nunca está de más escuchar, me encantaría que sean cosas favorables. No me gustaría que repitiéramos cosas que no ayudaron, que lo que hicieron fue poner en duda el reality show y el concurso como tal, pero de eso todavía no sé hasta que me llamen”, agregó.

Jolette cantó "Y yo sigo aquí" de Paulina Rubio. (Foto: captura de pantalla/Youtube)

La intérprete de 51 años confesó que se llevó una gran sorpresa al saber que ya pasaron dos décadas desde la primera edición de La Academia aunque ella se incorporó en la tercera generación. Lolita Cortés compartió la nostalgia que sintió porque: “Yo veo a mis hijos y yo los llevaba a los campers, es rarísimo que vengan los 20 años es como ‘¡qué vieja estoy!”.

Hasta el momento se desconoce quiénes serán los jueces y artistas que integrarán el elenco del reality de canto, pero los fans esperan que aparezcan grandes figuras como Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos, Jolette Hernández Navarrete, Toñita, Yahir, por mencionar algunos.

Cabe recordar que Lolita Cortés protagonizó algunos de los momentos más polémicos y recordados de La Academia gracias a las fuertes críticas que lanzó contra Jolette por su nivel de canto y la participante no se quedó atrás, pues solía responder con una actitud bastante controversial.

La cantante nació el 23 de octubre de 1970 (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Por otro lado, la actriz de Perdiendo el juicio compartió que hace unos meses se sometió a un tratamiento estético con el fin de mejorar la apariencia de su rostro. De acuerdo con su testimonio, el proceso consistió en recibir inyecciones de ácido hialurónico y masajes que le ayudaron a tener una mejor apariencia, aunque antes de acudir al especialista consideraba que se veía muy bien.

“Yo estaba hecha un desastre y yo ‘ay Dios mío, pues si yo me veo muy bonita, pero si estoy tan mal pues échele ganas’ [...] y me checo cada 3-4 meses”, contó.

También compartió que ha notado grandes resultados en su dentadura luego de que un dentista le ayudara a recuperar el brillo de su sonrisa.

