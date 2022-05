La casa de los famosos 2: así fue el escandaloso primer encuentro entre Niurka y Laura Bozzo

Las artistas ya han tenido conflictos anteriormente (Fotos: CUARTOSCURO Ig @niurka.oficial)

Después de una larga espera, por fin el pasado 10 de mayo se estrenó la segunda temporada de La Casa de los Famosos y dos de las participantes más esperadas: Niurka y Laura Bozzo, no tardaron en dar de qué hablar.

Y es que en el pasado ambas celebridades se han visto envueltas en polémica, incluso, antes de que iniciara el show, las fuertes declaraciones por parte de la peruana y la cubana ya habían comenzado.

Primero, Laura Bozzo se le fue con todo a la llamada “mujer escándalo”, quien a su estilo le respondió y le hizo saber que no dejará que ningún participante se meta con ella. Fue durante en una transmisión en vivo de la cadena televisora, donde Bozzo le recordó a la cubana que, pese a lo que tenga que decir de ella, es tan exitosa y querida por el público que pudo “sacarla” de la programación de TV Azteca hace años, cuando ambas presentaron sus programas.

Laura Bozzose mostró incómoda durante su estancia en el programa (Foto: instagram)

La señorita Laura le mandó un mensaje a Niurka y se burló de la manera en que la vedette se ha referido a ella: “Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja, momia, horrible... esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida”.

Ante esto, Niurka no se quedó callada en ese entonces y señaló en otro en vivo de Telemundo:

“Primero que nada, yo no te dije vieja en ningún momento, te dije ¡fea! Laura, no te sientas tan importante, mija, porque tú no me sacaste de ningún lado, yo hice un talk show en una empresa, firmé por 30 programas de ese talk show nada más”.

Fue por esto que, ahora que inició La Casa de los Famosos 2, uno de los momentos más esperados era el encuentro entre las dos polémicas celebridades. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, La mujer escándalo recibió a la peruana de muy buena forma.

Niurka llegó muy efusiva al show (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Durante la primera emisión se pudo observar como todos los integrantes se saludaban, cuando de pronto Niurka encontró a Laura, quién intentaba esconderse, y corrió rápidamente hacia ella.

“No te ibas a librar tan fácil de mí”, dijo la cubana en primera instancia.

Ante esto, Laura Bozzo añadió: “Creí que me dirías fea”.

“¡Muñeca, no, muñeca!”, respondió Niurka, mientras la abrazaba y los demás participantes aplaudían.

Más adelante, aunque parecía que la convivencia entre las dos polémicas famosas sería amigable, Niurka no tardó en hablar a las espaldas de la conductora de Talk shows.

“Me dijo: ‘Yo creí que me ibas a decir fea’, pues cómo, si ya entré a la casa. Capaz que me agarra dormida”, estaba diciendo La mujer Escándalo cuando de pronto se acercó Bozzo y rápidamente Niurka cambió el tema de conversación y se portó amable con ella.

Las reacciones por parte de los internautas no se han hecho esperar y varios de ellos señalaron que esperaban una pelea desde el inicio.

“Yo quería ver bronca”. “A mi me gusta Laura, pero creo que Niurka se las va a cobrar”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en redes sociales.

Además de las dos anteriormente mencionadas, en la casa también se encuentran entre los favoritos del público: Ivonne Montero, Brenda Zambrano y Luis Caballero Potro.

